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Calciomercato Milan, decisione presa da Fofana: il centrocampista torna in patria, giocherà al Lione. Ecco i dettagli
Calciomercato Milan, Youssouf Fofana giocherà nel Lione nella prossima stagione. Tutti i dettagli
Il calciomercato del Milan registra un’importante svolta in uscita nelle battute finali della sessione estiva. Youssouf Fofana ha raggiunto un accordo con l’Olympique Lione, pronto a fare ritorno in Ligue 1 per iniziare una nuova capitolo della sua carriera. La dirigenza rossonera ed il club transalpino stanno lavorando intensamente sui dettagli dell’accordo di prestito con diritto di riscatto, con il via libera definitivo per il viaggio del calciatore atteso non appena verranno limati gli ultimi aspetti burocratici dell’intesa. Lo riporta Fabrizio Romano.
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La formula dell’operazione ed i negoziati tra i club
La trattativa tra il Milan e l’OL ha subito un’accelerazione decisiva a seguito della totale disponibilità mostrata dal centrocampista francese, intenzionato a trovare maggiore continuità ed un ruolo centrale nel progetto sportivo della compagine lionese. Le due società si trovano attualmente impegnate nella definizione dei termini economici e legali della negoziazione: la formula scelta è quella del prestito temporaneo con diritto di riscatto a favore della squadra francese. I vertici dei due club puntano a completare la stesura dei documenti nelle prossime ore per consentire al giocatore di organizzare il trasferimento.
Il profilo di Fofana e le manovre a centrocampo
Per l’Olympique Lione, l’acquisto del mediano rappresenta un innesto di primo piano per garantire strapotere fisico, capacità di intercettazione e dinamismo nel cuore del terreno di gioco. Dal canto suo, la società rossonera sfrutta la cessione del calciatore per alleggerire la rosa ed ottimizzare l’organico a disposizione dello staff tecnico. La profonda conoscenza del campionato francese da parte dell’ex Monaco permetterà un suo inserimento immediato negli schemi tattici dell’OL, che punta forte sulle sue doti per alzare il livello di competitività della squadra.
Verso l’autorizzazione al viaggio ed i test medici
Non appena l’accordo tra il club milanese e l’OL verrà formalizzato in ogni dettaglio, Fofana riceverà il semaforo verde per volare in Francia. A quel punto il centrocampista svolgerà i classici accertamenti medici di rito con la sua nuova squadra prima di porre la firma in calce al contratto, concludendo così ufficialmente la sua avventura in maglia rossonera per iniziare la nuova esperienza con la maglia del Lione.