Calciomercato Roma, Luiz Henrique si avvicina ma può non essere l’ultimo colpo dei giallorossi. Cosa aspettarsi in questi ultimi giorni

Calciomercato Roma, Luiz Henrique si sta avvicinando ma occhio ad altri possibili colpi negli ultimi giorni. Cosa sta succedendo

Il calciomercato della Roma vive le sue battute finali in un clima di forte frenesia. La dirigenza giallorossa, guidata dal direttore sportivo Tony D’Amico, lavora senza sosta per consegnare al tecnico Gian Piero Gasperini i rinforzi necessari per completare la rosa. A definire con chiarezza le priorità della squadra è stato lo stesso allenatore: “È rimasto da coprire quel buco lì, sulla fascia sinistra – ha detto ieri il tecnico giallorosso – L’importante è prendere un buon giocatore, se poi riuscissimo a prenderne due sarebbe il massimo. Non so se sarà possibile, ma è sempre quello che ho chiesto: un terzino e un attaccante esterno“. Tramontata la pista per l’olandese Oosterwolde, rispedito al Fenerbahçe per problemi fisici, la società ha concentrato i propri sforzi nell’individuare la punta esterna da posizionare sul binario avanzato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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La pista Luiz Henrique ed i profili di Leweling e Gittens

La trattativa maggiormente bollente nelle ultime ore porta a Luiz Henrique, attaccante brasiliano dello Zenit San Pietroburgo. I capitolini hanno alzato il tiro formulando una proposta di 5 milioni di euro per il prestito e 30 milioni per il diritto di riscatto, destinato a diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive. Sul calciatore si registra tuttavia il pressing del Botafogo, pronto a riportarlo in patria. Dal club brasiliano filtrano conferme sullo stato della negoziazione: “il giocatore si sta comportando con noi in modo incredibile“.

In alternativa, il club di Trigoria mantiene aperti i contatti con lo Stoccarda per Jamie Leweling. La società tedesca ha risposto con un no alla prima offerta da 40 milioni complessivi (5 di prestito e 35 di obbligo garantito), chiedendo una cifra tra i 50 ed i 55 milioni di euro. Rimane sullo sfondo anche la candidatura di Jamie Gittens del Chelsea, profilo ritenuto ideale dal tecnico giallorosso qualora i Blues concedessero l’apertura alla formula del prestito.

Il mercato in uscita: l’eventuale addio di Soulé sblocca i colpi in entrata

Il possibile arrivo di uno o due rinforzi offensivi dipende in larga misura dalle manovre in uscita, con la posizione di Matias Soulé da monitorare attentamente. L’entourage dell’attaccante argentino si sta muovendo per individuare una sistemazione dell’ultimo minuto capace di garantirgli un maggior minutaggio. Dopo i sondaggi effettuati dal Fulham, nelle ultime ore si è registrato l’inserimento del Newcastle, pronto a sferrare un attacco ufficiale. Un’eventuale cessione del classe 2003 permetterebbe a D’Amico di disporre delle risorse per completare il mercato giallorosso.