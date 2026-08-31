Calciomercato Lecce, che colpo: arriva Joel Monteiro dallo Young Boys. Operazione da 3 milioni, oggi le visite e poi la firma

Il Lecce aggiunge qualità e profondità al reparto offensivo con l’arrivo di Joël Monteiro, esterno classe 1999 dello Young Boys. Il club giallorosso ha definito l’operazione a titolo definitivo per una cifra vicina ai 3 milioni di euro, assicurandosi un giocatore esplosivo, rapido e già protagonista in Svizzera per continuità e incisività negli ultimi metri. Lo riferisce Di Marzio.

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Monteiro atteso oggi in Puglia: visite mediche e firma

Il Lecce ha comunicato ufficialmente che Monteiro atterrerà alle 11:30 all’aeroporto di Brindisi, per poi sottoporsi alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto.

L’esterno offensivo arriva dopo un avvio di stagione particolarmente brillante: nel massimo campionato svizzero ha già registrato 3 gol e 1 assist in 5 partite, confermando la sua capacità di incidere sia in fase di finalizzazione sia nella creazione di gioco.

Monteiro si è messo in mostra anche in campo europeo: nell’ultima UEFA Europa League ha segnato 3 gol in 7 presenze, numeri che hanno attirato l’attenzione di diversi club e che testimoniano la sua crescita costante.

Un profilo ideale per il progetto tecnico di Di Francesco

Il Lecce punta su un giocatore nel pieno della maturità calcistica, capace di ricoprire più ruoli sulla trequarti e sulle corsie esterne. Monteiro porta velocità, dribbling e capacità di attaccare la profondità, caratteristiche che si integrano perfettamente con le idee di Eusebio Di Francesco, tecnico che predilige esterni dinamici e capaci di creare superiorità numerica.

L’arrivo del classe 1999 risponde alla volontà del club di costruire una squadra competitiva, giovane e con margini di crescita, mantenendo una linea coerente con le strategie di mercato degli ultimi anni.

Lecce attivo sul mercato: Monteiro è il nuovo tassello

Con questa operazione, il Lecce conferma la propria capacità di individuare profili internazionali di valore e di chiudere trattative mirate. Monteiro rappresenta un investimento importante, pensato per dare subito un contributo e per aumentare le soluzioni offensive a disposizione dello staff tecnico.



