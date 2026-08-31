Napoli, colpo Dinis Rodrigues per il futuro: chi è l’attaccante acquistato dal Sion e girato all’Eldense

Il Napoli ha depositato il contratto di Dinis Rodrigues in Lega Serie A: l’attaccante portoghese arriva dal Sion e proseguirà la sua crescita in prestito all’Eldense

Il Napoli guarda al futuro e chiude un’operazione di prospettiva per il reparto offensivo. Il club azzurro ha infatti depositato in Lega Serie A il contratto di Dinis Rodrigues, attaccante portoghese acquistato a titolo definitivo dal Sion. Un investimento pensato non per l’immediato, ma per costruire un percorso di crescita graduale attorno a un profilo giovane, fisico e ancora da sviluppare completamente.

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Il piano del Napoli è già definito: Dinis Rodrigues non resterà subito nel gruppo guidato da Massimiliano Allegri, ma sarà girato in prestito all’Eldense, club della seconda divisione spagnola. Una scelta mirata, utile per permettere al centravanti di trovare minuti, continuità e un contesto competitivo in cui misurarsi con il calcio dei grandi.

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Dinis Rodrigues Napoli, chi è il nuovo attaccante azzurro

Dinis Rodrigues, nome completo José Dinis Pinto de Magalhães Rodrigues, è un attaccante portoghese classe 2005, nato a Maia il 14 luglio. Si tratta di un centravanti mancino, alto circa 1,87 metri, dotato di una struttura fisica importante e di margini di crescita ancora evidenti.

Il Napoli lo ha individuato come profilo da seguire nel medio-lungo periodo, puntando su un giocatore che unisce fisicità, presenza in area e istinto realizzativo. La sua carriera è ancora agli inizi, ma il percorso compiuto tra Portogallo e Svizzera ha già messo in mostra caratteristiche interessanti.

Dinis Rodrigues, la carriera tra Braga, Sion e Eldense

La formazione calcistica di Dinis Rodrigues comincia in Portogallo. Dopo i primi passi nei settori giovanili di Gondim-Maia e Maia Lidador, l’attaccante entra nel vivaio dello Sporting Braga, club in cui completa buona parte del proprio percorso giovanile.

Proprio con il Braga cresce sotto il profilo tecnico e tattico, arrivando poi a giocare tra Under 23 e Braga B. Il passaggio al Sion, nell’estate 2025, rappresenta il primo vero salto internazionale della sua carriera. In Svizzera il centravanti portoghese ha iniziato il proprio percorso tra i professionisti, prima della nuova chiamata del Napoli.

Ora lo attende l’esperienza all’Eldense, tappa considerata fondamentale per la sua maturazione. La Segunda División spagnola può offrirgli un campionato intenso, competitivo e utile per testare la sua tenuta contro difensori più esperti.

Dinis Rodrigues, numeri e traguardi raggiunti

Uno dei passaggi più significativi del percorso di Dinis Rodrigues è legato alla sua esperienza con l’Under 23 dello Sporting Braga, dove si è distinto come uno dei migliori realizzatori della squadra. In quella fase ha chiuso la stagione con 15 gol, rendimento che gli ha permesso di guadagnare spazio e visibilità anche in ottica prima squadra e calcio professionistico.

A livello internazionale, l’attaccante ha vestito anche la maglia del Portogallo Under 20, confermando di essere un profilo seguito nel panorama giovanile lusitano. Numeri e convocazioni raccontano un giocatore ancora da completare, ma già capace di attirare attenzione per struttura, piede e capacità realizzativa.

Dinis Rodrigues, caratteristiche tecniche e fisiche

Dal punto di vista tecnico, Dinis Rodrigues è un centravanti che ama muoversi dentro l’area, attaccare il primo palo e farsi trovare pronto negli ultimi metri. Il piede mancino gli consente di cercare soluzioni rapide e spesso istintive, sia in area sia dalla media distanza.

Fisicamente è un attaccante moderno: alto, mancino, con leve lunghe, più portato ad attaccare la profondità e a dare peso offensivo che a giocare esclusivamente spalle alla porta. La struttura gli permette di reggere i duelli, ma il salto nel calcio senior sarà decisivo per capire quanto potrà incidere con continuità.

Deve ancora migliorare nella gestione del pallone sotto pressione, nella partecipazione alla manovra e nella continuità realizzativa contro avversari di livello superiore. Proprio per questo il prestito all’Eldense rappresenta un passaggio strategico.

Napoli, perché Dinis Rodrigues va in prestito all’Eldense

La scelta del Napoli è chiara: acquistare Dinis Rodrigues oggi per valutarne la crescita domani. L’Eldense diventa quindi una tappa intermedia fondamentale, un ambiente in cui il portoghese potrà accumulare esperienza senza la pressione immediata della Serie A.

Per gli azzurri si tratta di un colpo a basso rischio e ad alto margine, costruito su un profilo giovane, fisico e ancora modellabile. Per Dinis Rodrigues, invece, si apre una stagione cruciale: trasformare il potenziale mostrato tra Braga e Sion in rendimento stabile tra i professionisti.