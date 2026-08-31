Genoa, idea El Shaarawy per l’attacco: il futuro di Felici può intrecciarsi con il Grifone

Il Genoa valuta il ritorno di Stephan El Shaarawy: l’attaccante svincolato è un’opportunità di mercato, mentre Felici aspetta novità

Il Genoa continua a lavorare per completare il proprio reparto offensivo e nelle ultime ore è emersa un’idea di grande fascino per la società rossoblù. Come riferito da Sky Sport, la dirigenza del Grifone sta infatti valutando il possibile ritorno di Stephan El Shaarawy, un’operazione che potrebbe rappresentare un importante colpo di esperienza e qualità.

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Il nome dell’attaccante italiano è tornato al centro delle valutazioni del Genoa, con il club ligure che osserva con attenzione la situazione del classe 1992, attualmente senza squadra.

Genoa-El Shaarawy, occasione a parametro zero

La pista che porta a El Shaarawy è particolarmente interessante proprio per la formula dell’operazione. Essendo svincolato, il giocatore non sarebbe vincolato alla chiusura della finestra estiva di calciomercato: il Genoa potrebbe quindi continuare a lavorare sulla trattativa anche dopo il termine ufficiale della sessione.

L’eventuale arrivo dell’attaccante avrebbe un forte impatto anche dal punto di vista ambientale. El Shaarawy conosce già la realtà rossoblù, avendo vestito la maglia del Genoa nella prima parte della sua carriera, e rappresenterebbe un profilo capace di unire esperienza, qualità tecnica e duttilità offensiva.

La società ligure valuta dunque questa possibilità, consapevole del valore di un giocatore con una lunga esperienza in Serie A e con importanti presenze anche in campo internazionale.

Genoa, intreccio con il futuro di Mattia Felici

Il possibile affondo per El Shaarawy si collega anche alla situazione di Mattia Felici. L’esterno offensivo del Cagliari ha infatti ricevuto una proposta concreta dal Verona, ma al momento non ha ancora dato il via libera definitivo al trasferimento.

Felici starebbe aspettando proprio una possibile mossa del Genoa, che potrebbe cambiare gli scenari sul suo futuro. Il club rossoblù resta quindi una destinazione gradita e il mercato potrebbe creare un intreccio interessante nelle prossime ore.

Il Genoa continua a muoversi alla ricerca degli ultimi tasselli per completare la rosa: l’idea El Shaarawy resta sul tavolo, mentre la situazione Felici è ancora tutta da definire.