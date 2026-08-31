Calciomercato
Roma, nuova offerta per Leweling: 35 milioni più bonus allo Stoccarda. Attesa la risposta del giocatore
Calciomercato Roma, affondo per Jamie Leweling: proposta da 35 milioni allo Stoccarda, decisione imminente
La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato e punta con forza su Jamie Leweling, attaccante tedesco classe 2001 dello Stoccarda, capace di giocare su tutto il fronte offensivo grazie alla sua velocità, alla capacità di attaccare la profondità e alla duttilità tattica.
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Secondo quanto riportato dal giornalista Patrick Berger di Sky Sport DE, i giallorossi hanno presentato una nuova offerta da 35 milioni di euro più bonus, segnale evidente della volontà di chiudere l’operazione e portare il giocatore nella capitale.
La strategia della Roma: rilancio deciso per convincere lo Stoccarda
Il club capitolino ha scelto di alzare la proposta dopo i primi contatti positivi dei giorni scorsi. La nuova cifra, più alta rispetto alle precedenti interlocuzioni, mira a superare la concorrenza e a convincere lo Stoccarda a sedersi al tavolo per definire gli ultimi dettagli.
Leweling è considerato un profilo ideale per il progetto tecnico di Gasperini, che cerca un attaccante rapido, moderno e capace di dare profondità alla manovra offensiva.
Attesa per la risposta del giocatore: sul tavolo anche altre proposte
La Roma non attende soltanto il via libera dello Stoccarda: un passaggio fondamentale riguarda la decisione del giocatore, che in queste ore sta valutando altre proposte arrivate da club europei.
Leweling vuole scegliere con attenzione il prossimo passo della sua carriera, dopo una stagione di alto livello in Bundesliga che lo ha consacrato come uno dei talenti più interessanti del campionato tedesco.
La Roma, dal canto suo, ha fatto capire di voler puntare forte su di lui, mettendo sul tavolo un progetto tecnico centrale e un ruolo da protagonista nel reparto offensivo.
Scenario in evoluzione: trattativa caldissima
Le prossime ore saranno decisive:
- Offerta da 35 milioni + bonus già recapitata allo Stoccarda.
- Attesa della risposta del giocatore, che sta valutando più opzioni.
- Roma pronta a chiudere, qualora arrivasse il sì definitivo.
La trattativa è entrata nella fase più calda e potrebbe sbloccarsi rapidamente.