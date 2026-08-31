Torino, ultime mosse di mercato: Gineitis, Anjorin, difensore e Mandragora nel mirino

Torino al lavoro per gli ultimi colpi: il Celtic insiste per Gineitis, mentre i granata valutano nuovi innesti e operazioni in uscita

Il Torino entra nella fase decisiva del calciomercato estivo. Con la chiusura della sessione ormai vicina, la società granata è impegnata su più fronti, tra possibili cessioni e trattative per completare la rosa a disposizione del tecnico.

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Uno dei nomi più caldi in uscita resta quello di Gvidas Gineitis. Il Celtic non ha intenzione di abbandonare la pista che porta al centrocampista classe 2004 di proprietà del Torino e nelle ultime ore ha deciso di rilanciare.

Torino, il Celtic insiste per Gineitis

Il club scozzese ha presentato una nuova offerta a titolo definitivo per il giovane centrocampista lituano, confermando il forte interesse nei suoi confronti. Ora la palla passa al Torino, chiamato a valutare la proposta ricevuta e a decidere il futuro del giocatore.

Gineitis rappresenta uno dei talenti più interessanti della rosa granata, ma davanti a un’offerta importante la società potrebbe prendere in considerazione una sua eventuale cessione per finanziare altre operazioni.

Anjorin verso l’Elche: si tratta sulla formula

Sul fronte delle uscite resta da monitorare anche la situazione di Tino Anjorin. L’Elche ha infatti avviato i contatti con il Torino per il possibile trasferimento del centrocampista inglese classe 2001.

La trattativa, però, non è ancora semplice. Uno dei principali nodi riguarda l’aspetto economico legato all’ingaggio del calciatore: le parti stanno discutendo sul contributo che il Torino dovrebbe eventualmente riconoscere per coprire una parte dello stipendio di Anjorin durante il prestito.

Torino, caccia al difensore: Morato e Luperto alternative

Parallelamente, il Torino continua a lavorare per regalare un nuovo difensore alla rosa. La dirigenza granata ha effettuato un sondaggio per Morato, centrale di proprietà del Nottingham Forest e già seguito in passato anche dalla Roma.

Resta inoltre viva la pista che porta a Sebastiano Luperto, attualmente alla Cremonese, profilo apprezzato per esperienza e affidabilità nel campionato italiano.

Torino, resta viva la pista Mandragora

Oltre all’operazione per Belghali, il Torino continua a lavorare anche sul possibile ritorno di Rolando Mandragora. Il centrocampista di proprietà della Fiorentina è un obiettivo della società granata, ma al momento non è ancora stato raggiunto un accordo tra le parti.

Le ultime ore di mercato saranno quindi decisive: il Torino è chiamato a completare la rosa e definire alcune situazioni rimaste ancora aperte.