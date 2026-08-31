Arsenal su Malick Fofana: l’esterno del Lione entra nella lista dei Gunners dopo le voci sulla Roma

Malick Fofana può lasciare il Lione: dopo l’interesse della Roma, anche l’Arsenal valuta il talento belga classe 2005

Il futuro di Malick Fofana potrebbe essere lontano dall’Olympique Lione. L’esterno offensivo belga è infatti uno dei profili più attenzionati sul mercato e, dopo l’interesse concreto mostrato dalla Roma, nelle ultime ore si è aggiunto anche l’Arsenal nella corsa al giocatore.

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Il club giallorosso aveva effettuato sondaggi approfonditi per capire la fattibilità dell’operazione, senza però riuscire a trasformare i contatti in una vera trattativa. La situazione ha così lasciato spazio all’inserimento di altre società interessate al classe 2005.

Arsenal, Fofana tra i profili valutati per l’attacco

Secondo quanto riportato da Fabrice Hawkins di RMC, il nome di Fofana è entrato nella lista dei giocatori seguiti dall’Arsenal. Il talento del Lione non sarebbe comunque l’unico profilo valutato dalla dirigenza inglese, che sta monitorando diverse alternative per rinforzare il reparto offensivo.

Fofana rappresenta però un’opzione particolarmente interessante grazie alle sue qualità tecniche e alla giovane età. La sua capacità di giocare sugli esterni, la rapidità nello stretto e l’abilità nell’uno contro uno lo hanno reso uno dei prospetti più interessanti del calcio francese.

Lione, possibile addio per il talento belga

Arrivato al Lione dal Gent, Fofana ha rapidamente attirato l’attenzione dei grandi club europei grazie alle sue prestazioni in Ligue 1. Il club francese, però, potrebbe trovarsi davanti alla necessità di valutare eventuali offerte importanti per il proprio gioiello.

L’Arsenal ora osserva la situazione con attenzione, mentre la Roma resta sullo sfondo dopo i primi contatti. Nelle prossime settimane potrebbe quindi aprirsi una vera corsa internazionale per assicurarsi uno dei giovani talenti più promettenti del panorama europeo.