Calcio Estero
Everton, Grealish pronto al ritorno: accordo con il Manchester City per il prestito
Jack Grealish verso una nuova esperienza con le Toffees: visite mediche in programma prima della firma con il club di Liverpool
Jack Grealish è pronto a tornare a vestire la maglia dell’Everton. Dopo l’esperienza della scorsa stagione, l’esterno inglese si prepara infatti a una nuova avventura con le Toffees, pronte a riaccoglierlo in rosa con la formula del prestito annuale.
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Secondo quanto riportato da The Athletic, Everton e Manchester City hanno trovato l’accordo per il trasferimento del giocatore. Una soluzione che permette al club di Liverpool di rinforzare il reparto offensivo con un profilo di grande esperienza e qualità, mentre il City lascia partire un calciatore alla ricerca di spazio e continuità.
Grealish Everton, visite mediche e firma
Il passaggio di Grealish all’Everton è ormai alle battute finali. L’inglese sosterrà le visite mediche nella mattinata, prima di procedere con la firma del contratto che formalizzerà il suo ritorno nel club.
Per il giocatore si tratta di un’occasione importante per ritrovare centralità e minuti dopo una fase non semplice al Manchester City. La formula scelta, quella del prestito secco per una stagione, consente all’Everton di puntare subito su un elemento pronto e già conoscitore dell’ambiente.
Everton, rinforzo di qualità per l’attacco
L’arrivo di Jack Grealish rappresenta un innesto di spessore per le Toffees, che aggiungono fantasia, esperienza internazionale e capacità nell’uno contro uno.
Il club di Liverpool attende ora soltanto gli ultimi passaggi burocratici: dopo le visite mediche, arriverà la firma che renderà ufficiale il ritorno di Grealish all’Everton.