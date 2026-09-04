Pagelle Genoa Como: vittoria netta e in rimonta dei lariani, ecco i nostri voti e i nostri giudizi ai protagonisti in campo

Il Como travolge il Genoa con una prestazione di grande qualità e intensità, imponendosi 4–1 in una gara ricca di episodi, cambi e giocate individuali. La partita, iniziata con ritmi alti, ha visto entrambe le squadre alternare momenti di pressione, ma alla distanza la formazione lariana ha mostrato maggiore lucidità e profondità tecnica.

Primo tempo: botta e risposta, poi il sorpasso del Como

Il match si apre con il vantaggio del Genoa: Milutin Osmajic, attaccante potente e rapido, firma l’1–0 al 19’ con un inserimento perfetto e un tiro preciso all’angolino. Il Como reagisce subito.

Al 25’ arriva il pareggio: Martin Baturina, centrocampista croato dal gran tiro, lascia partire un siluro dalla distanza che vale l’1–1. Il ribaltone si completa al 30’, quando Assane Diao sfrutta un rimbalzo in area e firma il 2–1.

Il primo tempo si chiude con un’altra perla: al 40’ Nico Paz, talento argentino, finalizza una splendida azione orchestrata da Yan Couto, battendo Bijlow con un destro all’incrocio. 1–3 e squadre negli spogliatoi.

Secondo tempo: cambi, occasioni e il sigillo finale

La ripresa si apre con il cambio di Stefano Sabelli sostituito da Vitinha. Il Como continua a spingere: al 68’ Nico Paz colpisce un palo clamoroso dopo una grande giocata al limite.

Al 79’ arriva il gol che chiude definitivamente la partita: ancora Diao, che controlla magistralmente un passaggio filtrante e piazza il pallone nell’angolino basso per il 1–4.

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GENOA (3-4-1-2): Bijlow 5.5; Marcandalli 5 (81′ Meichtry 6), Ostigard 5, Vasquez 5; Sabelli (46′ Vitinha 5.5), Frendrup 6, Sow 5.5 (75′ Amorim 6), Ellertsson 5.5; Baldanzi 6.5 (66′ Messias 6.5), Osmajic 7; Colombo 6.5 (67′ Ehizibue 6).

COMO (4-2-3-1): Butez 5.5; Couto 7, Chalobah 6.5, Ramon 6, Valle 6.5; Perrone 6, Da Cunha 6.5 (80′ Ricci 6); Diao 7.5 (84′ Liberali sv), Nico Paz 7.5 (80′ Milla 6), Baturina 7.5 (66′ Caqueret 6); Douvikas 6 (66′ Kean 7).