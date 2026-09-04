Calciomercato Torino, è fatta per Tino Anjorin al Goztepe! Formula e dettagli, quanto incassano i granata dalla sua partenza

Calciomercato Torino, Tino Anjorin diventerà presto un nuovo giocatore del Goztepe! Tutti i dettagli dell’operazione

Il calciomercato del Torino registra un’ultima operazione in uscita in direzione Süper Lig. Tino Anjorin è infatti pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia del Goztepe. La trattativa tra la società granata ed il club turco si trova ormai alle battute conclusive, con le parti che hanno raggiunto un’intesa di massima per definire il trasferimento del centrocampista inglese prima dello stop definitivo alle negoziazioni.

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Le cifre della trattativa e la scadenza del mercato turco

L’operazione tra la dirigenza piemontese ed i vertici del Goztepe è stata impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. I due club stanno ultimando gli ultimi dettagli burocratici per consentire al calciatore di svolgere le visite mediche e firmare il nuovo contratto. Il fattore tempo si è rivelato determinante: la sessione estiva dei trasferimenti in Turchia chiude infatti nella serata di oggi, 4 settembre, imponendo un’accelerata decisiva per completare la documentazione in tempo utile.

Il profilo di Anjorin: il percorso dal Chelsea al Torino

Nato nel 2001 e cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, il mediano britannico è dotato di grande struttura fisica e buona tecnica individuale. Arrivato in Italia per rinforzare la linea mediana della formazione granata, Anjorin ha mostrato sprazzi di grande potenziale senza però trovare la continuità d’impiego desiderata nello scacchiere tattico del Torino. La cessione in Turchia rappresenta un’opportunità strategica per permettere al classe 2001 di accumulare minutaggio e mettere in mostra le proprie qualità in un campionato di prima divisione.

Gli scenari futuri per il Goztepe ed il riscatto

Per il Goztepe, l’arrivo dell’ex calciatore costituisce un innesto di livello per innalzare la qualità del reparto centrale. Qualora il rendimento dell’inglese dovesse rivelarsi positivo nel corso della stagione, la società turca potrà esercitare il diritto di riscatto a 6 milioni di euro, garantendo al Torino un rientro economico ed al giocatore una permanenza a titolo definitivo.