Conferenza stampa Grosso pre Fiorentina Torino: «La società ha fatto grandi investimenti e sappiamo di avere grandi potenzialità. Lavoriamo per mostrarle»

Conferenza stampa Grosso pre Fiorentina Torino: le dichiarazioni alla vigilia del match della 3ª giornata di Serie A 2026/27

La Fiorentina si appresta a scendere in campo allo stadio Artemio Franchi per la terza giornata di Serie A, dove ad attenderla ci sarà il Torino. Un avvio di campionato decisamente in salita per la compagine viola che, a dispetto di una campagna acquisti estiva ambiziosa, è ancora ferma a quota zero punti in classifica. Dopo la pesante sconfitta per 4-0 subita all’esordio contro la Roma, la squadra ha incassato un altro duro colpo cadendo in casa per 3-0 contro il Frosinone nel giorno del centenario del club. Alla ricerca del primo risultato utile sulla panchina gigliata, il tecnico Fabio Grosso ha presentato il match nella consueta conferenza stampa della vigilia.

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L’analisi dell’avversario e la voglia di riscatto

Il mister viola ha aperto il suo intervento analizzando il momento delicato vissuto da entrambe le formazioni: “Sarà una gara contro un avversario che, come noi, è partito male. Questo ci deve stimolare, vogliamo mostrare le nostre qualità. Abbiamo analizzato e provato a capire dove migliorare: sarà una gara difficile ma vogliamo ottenere qualcosa di bello.”

Gli investimenti della società e la gestione del gruppo

Sollecitato sul tema del calciomercato e sulla composizione dell’organico, l’allenatore ha sottolineato l’impegno profuso dalla proprietà e le prospettive di crescita del gruppo: “Lo conoscete meglio di me, sappiamo quanto è difficile e quanto può influire all’interno del percorso. La società ha fatto grandi investimenti e sappiamo di avere grandi potenzialità: lavoriamo per mostrarle. Sappiamo di avere margini enormi e cercheremo di valorizzare tutte le nostre risorse.”

Proseguendo nella disamina, Grosso ha risposto alle domande relative alle scelte di formazione, tra cui la titolarità di Gudmundsson contro la formazione ciociara prima della sua cessione alla Lazio: “In due partite abbiamo fatto scelte diverse. Quando si perde allora le scelte potevano essere diverse, quando si vince diventano intuizioni giuste. Io ora so la squadra di cui dispongo, è giovane e deve essere valorizzata.”

I nuovi acquisti e le condizioni degli infortunati

In conclusione, il tecnico si è soffermato sull’inserimento dei recenti innesti d’attacco e sulle condizioni fisiche di alcuni elementi chiave della rosa, rimasti in dubbio per la sfida contro i granata: “I nuovi arrivati hanno entusiasmo e voglia, ma tocca a me capire le loro condizioni. Non ho avuto tanto tempo ma capirò come e quando ci potranno aiutare. Per questa gara hanno avuto problemi Dodo e Atta. Mi auguro di riaverli oggi: in base a quello deciderò come e quando impiegarli.”