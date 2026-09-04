Balogun escluso dalla lista UEFA del Monaco: Juventus, Milan e Roma osservano il futuro dell’attaccante. A chi farebbe più comodo?

L’attaccante statunitense resta fuori dalla Conference League dopo il mancato trasferimento all’Everton: il mercato potrebbe riaprirsi per il classe 2001

Il futuro di Folarin Balogun torna al centro delle attenzioni dopo una decisione importante del Monaco. Il club francese ha infatti scelto di non inserire l’attaccante statunitense nella lista UEFA per la fase a gironi della Conference League, lasciando aperti nuovi scenari sul futuro del classe 2001.

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La scelta arriva dopo il mancato trasferimento all’Everton nell’ultimo giorno di mercato. La cessione sembrava ormai vicina alla conclusione, con un accordo tra le società sulla base di un’operazione da circa 40-45 milioni di euro, ma la trattativa è saltata nelle ore finali della sessione estiva.

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Il motivo principale sarebbe stato legato ad alcune perplessità emerse durante le visite mediche effettuate dal giocatore, oltre alla successiva decisione dello stesso Balogun di non accettare il trasferimento ai Toffees. Una situazione che avrebbe lasciato il centravanti contrariato per la gestione della vicenda e per i dubbi sollevati dal club inglese.

Arrivato al Monaco nell’estate del 2023 dopo l’esperienza positiva al Reims, Balogun ha finora collezionato 31 gol in 91 presenze con la maglia del club del Principato. Numeri importanti, anche se inferiori alle aspettative iniziali dopo il grande investimento effettuato dalla società francese.

Balogun, il profilo dell’attaccante seguito dai top club

Il nome di Folarin Balogun resta comunque uno dei più interessanti sul mercato internazionale. L’attaccante americano possiede caratteristiche molto richieste nel calcio moderno: velocità, capacità di attaccare la profondità, mobilità e una buona freddezza sotto porta.

La sua definitiva esplosione è arrivata nella stagione 2022/23, quando in prestito al Reims ha segnato 21 gol in Ligue 1, attirando l’attenzione di diversi club europei. Il Monaco ha quindi deciso di investire su di lui acquistandolo dall’Arsenal per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Dopo un primo periodo di adattamento, però, il rendimento in maglia monegasca è stato più altalenante, anche a causa di alcuni problemi fisici che ne hanno condizionato la continuità.

Juventus, Balogun idea per l’attacco bianconero

Tra i club interessati al profilo dell’attaccante nell’ultimo periodo c’è stata anche la Juventus. La società bianconera valuta da tempo giocatori con caratteristiche offensive differenti e Balogun potrebbe rappresentare un’opzione interessante per aumentare velocità e imprevedibilità nel reparto avanzato.

Il classe 2001 sarebbe infatti un attaccante in grado di giocare sia come riferimento centrale sia accanto a una punta più strutturata. La sua capacità di muoversi senza palla e attaccare gli spazi potrebbe adattarsi a diversi sistemi di gioco.

Il nodo principale resta però la valutazione economica del Monaco, che difficilmente accetterebbe una cessione a condizioni molto inferiori rispetto all’investimento fatto due anni fa.

Milan e Roma osservano: caratteristiche adatte alla Serie A

Anche Milan e Roma potrebbero valutare il profilo di Balogun. I rossoneri hanno sempre mostrato attenzione verso giovani talenti offensivi già abituati ai grandi palcoscenici, mentre il club giallorosso potrebbe trovare nel centravanti americano un giocatore compatibile con le idee di Gian Piero Gasperini.

Il tecnico della Roma predilige infatti attaccanti dinamici, capaci di partecipare alla pressione offensiva e di muoversi continuamente sul fronte d’attacco. In questo senso Balogun presenta caratteristiche molto vicine a quelle richieste dall’allenatore.

Everton e Premier League, una pista ancora possibile

Nonostante il trasferimento sfumato, l’ipotesi Everton potrebbe non essere completamente tramontata. Il club inglese aveva individuato in Balogun un possibile rinforzo offensivo e potrebbe tornare alla carica in futuro.

Per il giocatore sarebbe inoltre un possibile ritorno in Premier League, campionato che conosce bene grazie alla crescita nel settore giovanile dell’Arsenal.

Il prossimo capitolo della carriera di Balogun resta quindi tutto da scrivere. L’esclusione dalla lista UEFA potrebbe rappresentare un segnale importante e aumentare le possibilità di un nuovo trasferimento: Juventus, Milan, Roma ed eventuali club inglesi restano alla finestra per un attaccante ancora giovane e con margini di crescita.