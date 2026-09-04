Icardi svincolato, futuro ancora da decidere: Lazio, Elche ed Everton alla finestra

L’attaccante argentino valuta la prossima destinazione dopo l’addio al Galatasaray: priorità a un progetto tecnico stabile

Il futuro di Mauro Icardi resta ancora tutto da scrivere. L’attaccante argentino, classe 1993, è attualmente senza squadra dopo la conclusione della sua lunga esperienza con il Galatasaray e, nonostante la chiusura del mercato europeo, può ancora trovare una nuova sistemazione grazie al suo status di giocatore svincolato.

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Dopo diversi anni vissuti da protagonista in Turchia, il centravanti sta valutando con attenzione il prossimo capitolo della sua carriera. Tra le ipotesi emerse nelle ultime ore ci sono anche la Lazio, l’Elche e l’Everton, tre piste con caratteristiche molto diverse tra loro.

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Icardi, l’ipotesi Elche e il progetto in Spagna

Tra i club interessati ci sarebbe l’Elche, formazione spagnola di proprietà dell’imprenditore argentino Christian Bragarnik. La società avrebbe già effettuato alcuni sondaggi per capire la disponibilità dell’attaccante, che potrebbe vedere di buon occhio un ritorno nella Liga.

L’idea di approdare in un ambiente con un progetto in costruzione potrebbe rappresentare una soluzione interessante per Icardi, intenzionato a scegliere con attenzione la prossima squadra e non soltanto l’offerta economica più vantaggiosa.

Everton-Icardi, la suggestione Premier League

La pista più affascinante porta però in Premier League. L’Everton starebbe valutando la possibilità di presentare un’offerta per l’ex attaccante di Inter e Paris Saint-Germain, soprattutto dopo alcune cessioni nel reparto offensivo che hanno ridotto le alternative a disposizione della squadra inglese.

A rilanciare questa possibilità è stato Keith Wyness, ex amministratore delegato dei Toffees, che ha indicato Icardi e Anthony Martial come possibili rinforzi per l’attacco.

«Mauro Icardi è una telenovela ambulante, ma potrebbe funzionare. Potrebbe essere una soluzione capace di tranquillizzare i tifosi», ha dichiarato a Football Insider.

Icardi, le priorità per il futuro

A fare chiarezza sulle intenzioni del giocatore è stato il rappresentante Letterio Pino, che ha spiegato come la componente economica non sia al centro delle valutazioni dell’argentino.

«Il denaro non è la priorità. Cerca un progetto tecnico e la possibilità di restare in un club per due o tre anni».

Una scelta legata alla volontà di trovare continuità dopo un periodo particolarmente positivo al Galatasaray. Con il club turco, Icardi ha realizzato 77 gol e fornito 25 assist in 134 partite, conquistando anche 6 titoli nazionali.

Ora il centravanti argentino è chiamato a scegliere la prossima sfida della sua carriera, con diverse opportunità sul tavolo e la volontà di individuare il progetto più adatto alle sue ambizioni.