Calciomercato
Endrick vuole la Roma? La confidenza agli amici e il duello di mercato con il Milan: gli scenari per gennaio
Il talento del Real Madrid avrebbe rivelato il desiderio di raggiungere Wesley nella Capitale: i rossoneri restano però alla finestra per il classe 2006
Il mercato estivo si è appena concluso, ma la Roma guarda già alla prossima finestra di trattative. La società giallorossa, dopo aver completato diversi innesti per la rosa di Gian Piero Gasperini, continua a lavorare sulle opportunità future e il direttore sportivo Tony D’Amico mantiene vive alcune piste internazionali.
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Tra i nomi seguiti c’è quello di Endrick, attaccante brasiliano di proprietà del Real Madrid, attualmente fermo ai box per un problema muscolare. Il giovane talento classe 2006 rappresenta uno dei profili più interessanti del panorama mondiale e potrebbe diventare una delle occasioni più importanti del mercato di gennaio.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe confidato agli amici la volontà di trasferirsi alla Roma per raggiungere il connazionale Wesley, arrivato in estate nella Capitale. Un’indiscrezione che dovrà però essere verificata nei prossimi mesi, quando si aprirà ufficialmente la sessione invernale.
Roma, Endrick nel mirino dopo i colpi estivi
La Roma ha concluso una sessione estiva ricca di movimenti, con gli arrivi di Koulierakis, Balerdi, Molina, De Roon, Rodrigo Mora e Castro, ma il club continua a valutare possibili rinforzi per aumentare la qualità della rosa.
Uno dei principali obiettivi resta un esterno offensivo, ruolo nel quale durante l’estate erano stati seguiti diversi profili. Come spiegato dallo stesso Gasperini nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, tra i nomi valutati c’erano Luiz Henrique dello Zenit San Pietroburgo e Jamie Gittens del Chelsea, operazioni poi sfumate per motivi economici.
Anche il tedesco Leweling dello Stoccarda era stato vicino ai radar giallorossi, ma alla fine il giocatore non ha accettato la proposta della società capitolina.
Endrick, il Real Madrid e la concorrenza del Milan
Dopo il prestito al Lione, chiuso con numeri importanti grazie a 8 gol e 8 assist in 21 presenze, Endrick è tornato al Real Madrid. Il club spagnolo ha deciso di trattenerlo, con José Mourinho che avrebbe bloccato ogni possibilità di cessione convinto delle qualità del giovane attaccante.
Sul brasiliano, però, c’è anche l’interesse del Milan. Il club rossonero aveva individuato in Endrick un possibile rinforzo per il reparto offensivo, ma il Real Madrid non ha aperto alla sua partenza durante l’estate.
La situazione potrebbe cambiare a gennaio: molto dipenderà dal minutaggio del giocatore, dal rendimento nei prossimi mesi e dalle condizioni che il club spagnolo sarà disposto ad accettare, con un possibile prestito tra le ipotesi più realistiche. La Roma resta alla finestra, pronta a sfruttare eventuali aperture per un talento considerato tra i più promettenti della sua generazione.
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