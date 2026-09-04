Fiorentina, Ndour fissa gli obiettivi: «Stiamo costruendo qualcosa di importante, ma serve tempo»

Il centrocampista viola ha parlato a Tuttosport dopo la sconfitta contro il Frosinone e ha analizzato il percorso della squadra di Stefano Pioli

Cher Ndour si racconta e guarda avanti dopo un avvio di stagione caratterizzato da qualche difficoltà per la Fiorentina. Il centrocampista viola, intervistato da Tuttosport, è tornato sulla pesante sconfitta contro il Frosinone, arrivata proprio durante le celebrazioni per i 100 anni del club, e ha sottolineato la necessità di evitare nuovamente prestazioni di quel tipo.

Il classe 2004 ha evidenziato come la squadra sia ancora in una fase di costruzione, con tanti giovani chiamati a trovare il giusto equilibrio all’interno di un progetto nuovo.

SCONFITTA CONTRO IL FROSINONE – «Non dovrà più succedere».

Ndour ha poi spiegato che il percorso della Fiorentina richiede pazienza, considerando i tanti cambiamenti all’interno del gruppo.

CRESCITA DEL GRUPPO – «Siamo un gruppo giovane che sta cercando di allestire un progetto, purtroppo non lo si può fare in pochi giorni».

Ndour e il percorso internazionale: dalla Serie A alla Fiorentina

Nonostante la giovane età, Cher Ndour ha già maturato esperienze in diversi campionati europei. Il centrocampista italiano ha infatti giocato in Italia, Portogallo, Turchia e Francia, confrontandosi con realtà differenti e arricchendo il proprio bagaglio tecnico e professionale.

Dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Brescia e poi in quello del Benfica, Ndour ha vissuto un’esperienza al Paris Saint-Germain, prima di approdare alla Fiorentina. Il club francese, nell’ambito dell’operazione, ha mantenuto una percentuale importante sulla futura rivendita del calciatore.

Il centrocampista viola ha spiegato il valore del suo percorso e l’importanza del ritorno in Italia, dove ha trovato maggiore continuità.

PERCORSO PERSONALE E FIORENTINA – «Sono felice del mio percorso, la Fiorentina mi ha rilanciato e permesso di giocare con continuità nel mio Paese essendo italiano: può essere un punto d’arrivo».

Fiorentina, Ndour crede nel progetto: «Serve tempo»

L’arrivo di Ndour rientra nella strategia della società viola, intenzionata a costruire una squadra competitiva puntando anche su giovani talenti con margini di crescita. Il centrocampista ha sottolineato come l’obiettivo sia quello di avvicinarsi progressivamente ai livelli delle squadre protagoniste in Europa.

La Fiorentina punta infatti a consolidarsi nelle zone alte della classifica e a tornare protagonista anche nelle competizioni internazionali, ma per raggiungere questi traguardi servirà un percorso graduale.

AMBIZIONI EUROPEE E CHAMPIONS – «Qui si sta costruendo qualcosa di importante per arrivare ai quei livelli ma serve tempo».

Le parole di Cher Ndour confermano dunque la volontà della squadra viola di crescere attraverso il lavoro quotidiano. Il centrocampista vede nella Fiorentina un ambiente ideale per continuare il proprio sviluppo e contribuire a un progetto che punta a obiettivi sempre più ambiziosi.