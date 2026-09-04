Conferenza stampa Sarri pre Roma Atalanta: «Malen è in stato di grazia, sarà un problema… Soddisfatto del mercato ma come tutti gli allenatori avrei voluto qualcosa in più»

Conferenza stampa Sarri pre Roma Atalanta: le dichiarazioni alla vigilia del match della 3ª giornata di Serie A 2026/27

L’Atalanta approccia il primo vero big match della propria Serie A 2026/2027 sulle ali dell’entusiasmo. Dopo le brillanti vittorie ottenute nei primi due turni di campionato contro Sassuolo e Bologna, la formazione allenata da Maurizio Sarri si prepara ad affrontare la complessa trasferta dello Stadio Olimpico contro la Roma, in programma sabato 5 settembre alle ore 20:45. Alla vigilia dello scontro diretto, il tecnico dei bergamaschi è intervenuto in conferenza stampa per analizzare le insidie della sfida, a partire dal pericolo numero uno rappresentato dall’attaccante giallorosso Malen: “Se ci fosse un modo sicuro per fermare i giocatori forti, i giocatori forti non esisterebbero. Malen è un giocatore velenoso in area di rigore, con tante soluzioni. Ora è in stato di grazia, sarà una problematica com’è normale che sia”.

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La gestione delle forze ed il capitolo calciomercato

L’allenatore della Dea si è poi soffermato sui ritmi serrati sostenuti dal gruppo e sulla preparazione della gara: “Abbiamo preparato la partita normalmente, gli unici che hanno giocato quattro partite in undici giorni. Questo qualche problemino, insieme ad altre situazioni, ce lo sta creando. Una settimana atipica, il modo di fare degli allenamenti seri ed importanti è complicato”.

Con la chiusura ufficiale delle trattative estive, Sarri ha espresso sollievo per la fine della sessione di trasferimenti: “Sono contentissimo che sia finito il mercato, penso che sia una situazione da mettere a posto, come pensano tanti allenatori europei. Non è che possiamo fare cinquanta giorni con i mercati aperti, quando lo dicevo io tanti anni fa ero uno che si lamentava… ormai è qualcosa che dicono tutti. Sono soddisfatto, come tutti gli allenatori avrei voluto qualcosa in più, adesso vedremo sul campo”.

La stima per Gasperini ed il ritorno all’Olimpico

La sfida propone anche un affascinante duello in panchina con l’allenatore avversario, Gian Piero Gasperini: “Abbiamo due filosofie diverse con Gasperini, a me non fa cambiare idee, è un allenatore che stimola, che ritengo fortissimo. Sappiamo tutti, soprattutto quelli della mia età, che nel calcio si è visto vincere di tutto. Va tutto bene se le cose vanno bene, la mia stima per l’allenatore è totale”.

Infine, per il tecnico si tratterà di un ritorno nell’impianto capitolino dopo i trascorsi sulla sponda biancoceleste: “Lì all’Olimpico ho vissuto tanti derby, ho fatto tanti anni di Lazio, ai tifosi della Roma non sarò tanto simpatico, ma non gli ho mai mancato di rispetto. Ho vissuto una partita particolarissima, soprattutto a Roma, in situations del genere più che la squadra rappresenti un popolo, partita particolare, però abbiamo voltato pagina e penso all’Atalanta”.