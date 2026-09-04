Conferenza stampa Allegri pre Inter Napoli: «Partita Scudetto? Qui si vive un po’ di esaltazione e depressione, siamo soltanto alla terza…Mercato, contento della rosa!»

Conferenza stampa Allegri pre Inter Napoli: le dichiarazioni alla vigilia del match della 3ª giornata di Serie A 2026/27

In conferenza stampa alla vigilia di Inter Napoli, Massimiliano Allegri ha rilasciato queste dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

INTER NAPOLI PARTITA SCUDETTO – «Capisco, qui si vive un po’ di esaltazione e depressione, io credo che siamo soltanto alla terza. Siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve regnare l’equilibrio, mancano tante partite, inizia la Champions. Abbiamo perso neanche facendo una brutta prestazione, poi dipende dai punti di vista, uno come guarda le partite. C’è da migliorare l’aspetto fisico in questa fase, domani affrontiamo una bella partita, è lo scontro diretto tra la prima e la seconda dell’anno scorso, andiamo con fiducia e poi penseremo all’Arsenal».

VERGARA – «Sta bene, era entrato bene contro il Genoa, ma credo che dare troppe responsabilità a Vergara, che è un buon giocatore, ma ha appena 12 partite credo nel Napoli, bisogna andarci piano. Domenica ho fatto una scelta diversa, più di 5 cambi non si possono fare, è rimasto in panchina ma questo non significa che non possa giocare o entrare, valuterò domattina, ma la squadra migliora di condizione, abbiamo uno scontro diretto e va affrontato in fiducia».

TORNARE A SAN SIRO – «Giocare in quello stadio è sempre meraviglioso, sono partite meravigliose, per il calcio italiano è un bello spot con lo stadio pieno, è sempre Inter-Napoli squadre che hanno battagliate, una volta ha vinto l’Inter, poi il Napoli e così via. Sono antagoniste, dovremo fare una bella prestazione sotto il punto di vista tecnico perché domenica abbiamo sbagliato molto tecnicamente e agonisticamente, ma è il bello di queste sfide».

INTER – «Sì, è la vera favorita per lo Scudetto. Noi dobbiamo un attimo essere più attenti, abbiamo concesso i due gol che potevamo evitare, vanno presi ma in modo diverso, gli avversari devono fare qualcosa in più rispetto a quello che hanno fatto domenica ma miglioreremo sicuramente. Ma all’inizio le partite sono sempre strane, manca attenzione, ma domani ci sarà più attenzione, così come con l’Arsenal, al di là del risultato finale».

DE BRUYNE – «Sono soddisfatto, sta crescendo fisicamente, poi è chiaro devo gestire le forze di un centrocampo che senza McTominay… altrimenti avrei solo un cambio e dovrò fare valutazioni su chi far scendere in campo anche perché poi dopo 4 giorni si gioca di nuovo. Nel calcio di oggi si gioca in 16, non è retorica, soprattutto ora con le temperature molto alte».

BADIASHILE – «Sì, farà parte dei convocati, sono contento di quello che sto vedendo, speriamo di aver visto bene. Su Scott, non posso far giocare un altro e chiedere le cose che chiedo a lui, ci sarà un altro giocatore, diverso tecnicamente».

MERCATO – «Inutile guardare le rivali, guardiamo a noi, la società è stata vigile fino alla fine, io sono contento della rosa a disposizione, bisogna lavorare fino a gennaio molto bene, in questo pezzo di stagione si devono mettere le basi per il finale. Intanto arriviamo alla sosta nelle migliori condizioni e non sarà facile, poi ci saranno altre partite importanti fino alla seconda sosta e bisogna fare uno step alla volta».

parole riportate da tuttonapoli