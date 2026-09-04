Conferenza stampa Gasperini pre Roma Atalanta: «Molto difficile prendere qualche svincolato. Sono innamorato di questo gruppo, sulle condizioni di Dybala…»

Conferenza stampa Gasperini pre Roma Atalanta: le dichiarazioni alla vigilia del match della 3ª giornata di Serie A 2026/27

In conferenza stampa alla vigilia di Roma Atalanta, Gian Piero Gasperini ha rilasciato queste dichiarazioni.

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DYBALA – «Nulla di particolare, gli esami non hanno evidenziato nulla. Oggi prova, l’importante è che lui si senta sicuro e tranquillo anche perché avremo 3 gare questa settimana, tutte partite importanti e bisogna essere al meglio».

PRENDERE QUALCHE SVINCOLATO – «Molto difficile. Non so quali siano le opportunità ma non ci conterei molto».

SALAH-EDDINE – «Ha avuto parecchie opportunità che lui ha rifiutato. Per quanto riguarda la Roma, ho già fatto delle scelte e non rientra nei piani della Roma».

PRIMO BANCO DI PROVA – «Più che di maturità, che questa squadra ha mostrato di avere, è una prova di forza, di valore. Il calendario, nelle prime 10-12 giornate, ci fa incontrare tante squadre della parte alta della classifica. Posto che considero anche la Fiorentina di valore e vincere a Lecce, in trasferta, non è mai facile. Poi prossimamente incontreremo anche Como, Inter, Napoli. Insomma, nella prima del girone di andata ci saranno tutte queste gare, in più anche la Champions. Va bene, è un percorso e lo affrontiamo di volta in volta, a cominciare da domani, quando incontreremo una squadra di assoluto valore, partita bene. Una gara che vale l’Europa che conta».

RODRIGO MORA – «Ha giocato due gare su due. Titolare o riserva, non è che se uno parte dall’inizio è titolare, se entra dopo è una riserva, non è così. Vero che è giovane ma ha già fatto vedere il suo talento, è molto giovane e con ampi margini di crescita sotto l’aspetto fisico, della resistenza, della tenuta. Siamo di fronte a un ragazzo di assoluto valore, questo è difficile da negare».

NDICKA E PELLEGRINI – «Ndicka molto meglio, credo sia della partita. Oggi lo proviamo. Pellegrini ha iniziato a lavorare un po’ con il gruppo ma, per giocare le partite, forse con l’Inter o dopo la sosta».

INNAMORATO DEL GRUPPO – «Giusto, è così. Questo è un ambiente dove hai piacere a venire. Qui passiamo diverse ore assieme e quando sei dentro un ambiente dove non ci sono screzi, dove non c’è nessuno particolarmente antipatico allora è straordinario vedere con quanto piacere si allenino, nonostante anche il caldo e la fatica. Il merito è dei giocatori. Indipendentemente dai risultati, il nostro è un ambiente molto sano».

ATALANTA – «Sono una squadra forte, di assoluto valore, si sono rafforzati sul mercato in maniera notevole. Hanno preso giocatori importanti come Kessie o Rowe. Hanno una rosa da Champions con dei cambi importanti e con dei giocatori affidabili. Il nuovo allenatore avrà bisogno di tempo, è risaputo, ma è risaputo anche il valore di Sarri. Sono partiti bene e questo agevolerà l’allenatore».

parole riportate da vocegiallorossa