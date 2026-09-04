Atletico Madrid, Simeone riabbraccia Julian Alvarez: «Domani sarà in rosa, ora ha un’opportunità. Spero che questa per lui sia stata…»

Diego Pablo Simeone ha parlato così in conferenza stampa della permanenza di Julian Alvarez all’Atletico Madrid. Le parole

Alla vigilia dell’imminente impegno di campionato, Diego Simeone è intervenuto in conferenza stampa per fare definitiva chiarezza sulla situazione legata a Julián Alvarez. Al centro di fitte indiscrezioni di calciomercato durante la sessione estiva, quando il Barcellona ha tentato a lungo di portarlo in Catalogna, il centravanti argentino è rimasto a Madrid per proseguire la sua avventura con i Colchoneros. Il tecnico ha confermato senza esitazioni la presenza della punta tra i disponibili per la gara di domani: «Julián Alvarez sarà nella rosa domani».

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La fiducia del Cholo e la risposta del gruppo

L’allenatore dell’Atlético Madrid ha speso parole al miele per l’ex calciatore del Manchester City, evidenziando il grande impegno messo in mostra nelle ultime sedute sul campo di allenamento: «Si sta allenando bene, e ci aspettiamo il meglio da lui, così come da tutti i suoi compagni di squadra». Un richiamo preciso alla professionalità del giocatore e un segnale forte verso tutto l’ambiente biancorosso, che attende con ansia i gol del classe 2000 per inseguire gli obiettivi stagionali.

Le lezioni del mercato ed il messaggio di Paulo Futre

Proseguendo la sua analisi, Diego Simeone si è soffermato sul percorso umano e professionale dell’attaccante della Seleção, affrontando con maturità le dinamiche vissute negli ultimi mesi: «Per me, la vita è piena di opportunità. E ora Julián ha un’opportunità». Il Cholo ha poi lanciato un messaggio di riflessione più ampio: «Molto spesso, passiamo la vita a giudicare, e dobbiamo preoccuparci di farlo meno e di imparare di più. Spero che questo sia stato per lui un’esperienza di apprendimento».

Il futuro del bomber tra campo e gol

Nonostante l’insidioso corteggiamento del Barcellona durante la parentesi di mercato estiva, l’attaccante si candida ora a rivestire un ruolo da assoluto protagonista nella rosa di Simeone. Per ritrovare il sorriso ed il feeling con la rete, il tecnico ha citato un incoraggiamento speciale arrivato da un’icona della storia dei madrileni: «Spero che sia felice e, come gli ha detto Futre ieri in un bel video, che lo dimostri segnando gol». Una carica ulteriore per il centravanti, pronto a rispondere presente sul terreno di gioco già a partire dal match di domani.