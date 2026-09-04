Roma, come stanno Dybala e Ndicka in vista dell’Atalanta. Cosa è successo oggi a Trigoria

Roma, le condizioni di Dybala e Ndicka dopo l’allenamento odierno a Trigoria in vista dell’Atalanta

Entra nel vivo la marcia di avvicinamento della Roma targata Gian Piero Gasperini verso l’atteso scontro diretto contro l’Atalanta, fissato per la serata di sabato 4 settembre alle ore 20:45. Durante la seduta di rifinitura avviata sul campo di allenamento, l’attenzione dello staff tecnico si è concentrata prevalentemente sul recupero e sulle condizioni fisiche di Evan Ndicka e Paulo Dybala, le cui presenze sono ritenute fondamentali per gli equilibri della formazione capitolina.

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La difesa giallorossa: Ndicka verso il rientro con Mancini ed Hermoso

Secondo Sky, il quadro relativo al centrale di difesa ivoriano volge al bello. Il calciatore si è regolarmente aggregato al gruppo lavorando insieme ai compagni, lasciandosi così alle spalle il risentimento fisico che lo aveva costretto a saltare l’ultimo impegno di campionato contro il Lecce. Nonostante la prova positiva offerta dal giovane Ghilardi nella precedente giornata, Ndicka appare pienamente intenzionato a riprendersi le chiavi del reparto difensivo. A completare il terzetto posizionato a protezione della porta difesa da Mile Svilar ci saranno i confermatissimi Gianluca Mancini e Mario Hermoso.

L’attacco di Gasperini: Dybala recupera, confermati Malen e Mora

Buone notizie giungono anche sul fronte offensivo, con la Joya Paulo Dybala che ha sostenuto l’intero allenamento senza mostrare particolari criticità. Qualora il responso finale dello staff medico al termine della seduta confermi il pieno recupero, l’attaccante argentino si candida fortemente per guidare l’attacco dal primo minuto. In caso contrario, è pronta la staffetta con il connazionale Matias Soulé. Chi non ha invece alcun dubbio sulla titolarità sono Donyell Malen e Mora, pronti a presidiare il reparto avanzato nello scacchiere tattico del mister.

La cerniera di centrocampo e le scelte sulle corsie esterne

Per quanto concerne la linea mediana, Gasperini non intende stravolgere gli assetti già collaudati. In mezzo al campo è pronta a ricomporsi la solida coppia formata da Bryan Cristante e Manu Koné, incaricata di fare filtro e impostare il gioco. Sulla fascia sinistra la maglia da titolare sarà affidata a Wesley, mentre sulla corsia opposta si va verso la conferma di Lulli, decisione che spingerebbe Molina a partire nuovamente dalla panchina.