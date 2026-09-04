Borussia Dortmund
Borussia Dortmund, clamoroso in Champions League: Niko Kovac esclude il capitano Emre Can dalla lista UEFA
Borussia Dortmund, Emre Can è stato escluso dalla lista UEFA per la Champions League. Cosa è successo
Sorpresa assoluta in casa Borussia Dortmund a ridosso dell’avvio della fase principale di Champions League. Niko Kovac, allenatore della compagine giallonera, ha deciso di estromettere il capitano Emre Can dall’elenco dei calciatori utilizzabili nella massima rassegna continentale. A causa di questa esclusione, il trentaduenne, che i tifosi italiani ricordano per i suoi trascorsi alla Juventus, resterà ai margini delle sfide europee. Un’assenza forzata che durerà almeno fino alla finestra invernale di febbraio, momento in cui i regolamenti permetteranno ai club di aggiornare le rispettive liste.
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Il grave infortunio e la lenta fase di riabilitazione
La motivazione alla base di questa inaspettata esclusione non è legata a dissidi tecnici o disciplinari, ma deriva interamente dal delicato quadro clinico del giocatore. Il centrocampista teutonico sta ancora pagando a caro prezzo le conseguenze di un serio infortunio al legamento crociato, patito durante la fase primaverile del passato campionato. Questo stop prolungato ha inevitabilmente rallentato il suo recupero, costringendo l’ex mediano juventino a seguire tutt’oggi un serrato programma di riabilitazione per ritrovare la forma perduta.
L’esclusione strategica e il possibile rientro nel nuovo anno
Dovendo fare i conti con un elemento non ancora abile e arruolabile per i palcoscenici più impegnativi, il tecnico croato ha preferito salvaguardare uno slot prezioso in rosa. La scelta di Kovac evidenzia la necessità di avere a disposizione atleti pronti al cento per cento per sostenere l’intensità della competizione europea. Il rientro di Emre Can nel torneo potrebbe concretizzarsi soltanto all’alba del 2027, qualora il capitano riuscisse a garantire un recupero totale in vista degli eventuali turni a eliminazione diretta.
La corsa contro il tempo per la Bundesliga
Per il classe 1994, leader carismatico dello spogliatoio e punto di riferimento tattico in campo, si prospetta ora un periodo di duro lavoro lontano dai riflettori. L’obiettivo primario del capitano del Borussia Dortmund sarà quello di completare il percorso clinico, puntando a reinserirsi gradualmente almeno nelle dinamiche della Bundesliga, per poi sperare di riconquistare il proprio posto nell’Europa che conta a partire dal prossimo anno.