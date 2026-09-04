Atalanta, i convocati per la Roma: prima chiamata per Kessié e Rowe, torna Kristensen. Ma ci sono due assenze per Sarri

Atalanta, i convocati per la Roma: la lista di Maurizio Sarri per il match della 3ª giornata di Serie A 2026/27

L’Atalanta guidata da Maurizio Sarri si appresta ad affrontare il primo vero snodo cruciale della nuova stagione di Serie A. Sabato 5 settembre, con fischio d’inizio programmato per le ore 20:45, la compagine bergamasca sarà di scena allo Stadio Olimpico per sfidare la Roma allenata da Gian Piero Gasperini. Il confronto si preannuncia di altissimo livello, considerato che le due squadre arrivano all’appuntamento della terza giornata a punteggio pieno. La formazione nerazzurra ha collezionato sei punti battendo nell’ordine il Sassuolo ed il Bologna. I capitolini, dal canto loro, hanno risposto con due vittorie contro Fiorentina e Lecce, spinti dal momento d’oro vissuto dall’attaccante Donyell Malen.

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Le scelte di Sarri: volti nuovi e rientri in lista

Al termine della seduta d’allenamento di rifinitura, l’allenatore dei lombardi ha diramato la lista dei giocatori selezionati per la spedizione nella Capitale. Tra le note liete della giornata spicca il ritorno del difensore Thomas Kristensen, superato l’intoppo fisico e di nuovo abile e arruolabile. C’è poi forte attesa per la prima chiamata dei due volti nuovi giunti a Bergamo durante la sessione estiva di trasferimenti: il mediano Franck Kessié e la punta Jonathan Rowe sono pronti ad accomodarsi in panchina per offrire energie fresche a partita in corso. Restano invece fuori dai convocati il centrale Isak Hien ed il centrocampista Ibrahim Sulemana, ancora indisponibili a causa di problemi fisici.

L’elenco dei ventitré convocati nerazzurri

Di seguito la lista completa dei calciatori scelti da Maurizio Sarri per la trasferta contro la Roma:

Portieri : Marco Carnesecchi, Marco Sportiello.

: Marco Carnesecchi, Marco Sportiello. Difensori : Raoul Bellanova, Lorenzo Bernasconi, Sead Kolašinac, Odilon Kossounou, Thomas Kristensen, Relja Obrić, Thomas Pompei, Giorgio Scalvini, Davide Zappacosta.

: Raoul Bellanova, Lorenzo Bernasconi, Sead Kolašinac, Odilon Kossounou, Thomas Kristensen, Relja Obrić, Thomas Pompei, Giorgio Scalvini, Davide Zappacosta. Centrocampisti : Charles De Ketelaere, Éderson, Eljif Elmas, Gianluca Gaetano, Franck Kessie, Mario Pašalić, Lazar Samardžić, Nicola Zalewski.

: Charles De Ketelaere, Éderson, Eljif Elmas, Gianluca Gaetano, Franck Kessie, Mario Pašalić, Lazar Samardžić, Nicola Zalewski. Attaccanti: Nikola Krstović, Giacomo Raspadori, Jonathan Rowe, Gianluca Scamacca.