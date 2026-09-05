Lazio, mercato svincolati ancora aperto: dopo Diogo Leite spunta l’idea Marcelo Brozovic

I biancocelesti valutano un nuovo colpo a parametro zero: il centrocampista croato potrebbe rappresentare un’opportunità per esperienza e qualità

Il mercato della Lazio potrebbe non essere ancora concluso. Dopo l’operazione per Diogo Leite, il club biancoceleste continua infatti a monitorare la lista degli svincolati alla ricerca di ulteriori opportunità per completare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso.

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Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha confermato l’interesse della società verso alcuni giocatori senza contratto: «Ne stiamo valutando alcuni». Una dichiarazione che apre scenari interessanti, soprattutto considerando alcune lacune ancora presenti nell’organico.

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Lazio, Diogo Leite vicino: il rinforzo per la difesa

La priorità della Lazio resta il reparto arretrato. Dopo la cessione di Alessio Romagnoli all’Al-Sadd e l’esclusione di Patric dalla lista, i centrali di ruolo a disposizione sono diventati soltanto tre: Doekhi, Provstgaard e Šutalo.

Per questo motivo il club ha individuato in Diogo Leite il profilo ideale per completare la difesa. Il centrale portoghese classe 1999 è rimasto svincolato dopo l’esperienza all’Union Berlino e nelle ultime ore i contatti con il suo entourage si sono intensificati.

L’accordo sembra vicino alla definizione: alla proposta di un contratto quadriennale da circa 1,7 milioni di euro più bonus, il giocatore avrebbe dato segnali positivi. Il suo arrivo permetterebbe a Gattuso di avere maggiore equilibrio, con due centrali mancini come Provstgaard e Leite e due destri come Doekhi e Šutalo.

Brozovic-Lazio, suggestione concreta per il centrocampo

Dopo aver sistemato la difesa, la Lazio potrebbe valutare un altro intervento a centrocampo. Il nome sul tavolo è quello di Marcelo Brozovic, ex centrocampista dell’Inter reduce dalle ultime tre stagioni in Arabia Saudita con l’Al-Nassr.

Il croato, anche lui attualmente svincolato, rappresenta un’opportunità di esperienza internazionale. Rispetto ad altri profili valutati, come David Alaba, le sue richieste economiche sarebbero considerate più compatibili con i parametri del club biancoceleste.

L’arrivo di Brozovic garantirebbe qualità nella gestione del pallone, leadership e una soluzione in più per il reparto centrale. La Lazio sta quindi riflettendo sulla possibilità di aggiungere un giocatore abituato ai grandi palcoscenici.

Lazio, Brozovic dopo Leite: il mercato degli svincolati resta vivo

Prima di qualsiasi altra operazione, però, la società vuole chiudere definitivamente l’affare Diogo Leite. Soltanto successivamente verranno valutate nuove occasioni.

La pista Brozovic resta dunque una possibilità concreta, con la Lazio pronta a sfruttare il mercato degli svincolati per completare una rosa che punta a essere competitiva nella nuova stagione.