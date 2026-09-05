Inter-Napoli, sfida anche per il futuro azzurro: Esposito e Vergara osservati speciali da Mancini

La Gazzetta dello Sport accende i riflettori sul duello tra i due giovani talenti italiani: entrambi rappresentano una possibile risorsa per la nuova Nazionale

Inter-Napoli non sarà soltanto una sfida importante per la classifica e per la corsa allo Scudetto, ma anche un appuntamento interessante in chiave Nazionale italiana. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, a San Siro andrà in scena anche il confronto tra due giovani talenti pronti a rappresentare il futuro azzurro: Pio Esposito e Antonio Vergara.

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Due profili diversi, ma accomunati dalla voglia di emergere e dalla possibilità di entrare nel nuovo ciclo della Nazionale guidata da Roberto Mancini, chiamata a ricostruire dopo le recenti difficoltà.

Pio Esposito, l’Inter e il sogno azzurro

A soli 21 anni, Pio Esposito è già riuscito a conquistarsi attenzione e considerazione grazie alle sue qualità tecniche e ai suoi gol. L’attaccante dell’Inter rappresenta uno dei volti più interessanti della nuova generazione italiana, con il sogno di arrivare fino al Mondiale.

Il centravanti classe 2005 ha già lasciato il segno con la maglia azzurra nelle recenti uscite, contribuendo con le sue reti a dare entusiasmo a un ambiente che cerca nuovi protagonisti.

Oltre a Esposito, l’Inter continua a fornire diversi elementi alla Nazionale. Tra questi c’è Nicolò Barella, che in passato aveva definito «incompleto» il proprio percorso proprio per la mancata partecipazione a un Mondiale, oltre ad Alessandro Bastoni e Federico Dimarco.

Il difensore vuole riscattare anche la delusione vissuta nella sfida di Zenica, mentre l’esterno nerazzurro resta una delle principali alternative sulla fascia sinistra grazie alla sua capacità di creare occasioni e incidere nella fase offensiva.

Vergara, il talento del Napoli pronto al salto

Dall’altra parte c’è Antonio Vergara, uno dei giovani più interessanti del Napoli. Il classe 2003 rappresenta il talento emergente del gruppo azzurro e avrebbe già attirato l’attenzione della Nazionale.

Il suo percorso verso Coverciano è stato rallentato da un infortunio che gli ha impedito di rispondere alla convocazione pensata da Gennaro Gattuso, ma il suo nome resta comunque nei radar del nuovo corso azzurro.

Grazie anche alla fiducia di Massimiliano Allegri, Vergara può vivere una stagione importante per la propria crescita. La sua duttilità rappresenta un valore aggiunto: può agire da mezzala, da trequartista o in altre zone della trequarti, adattandosi alle esigenze della squadra.

Napoli, i senatori per la nuova Italia

Non tutti i giocatori del Napoli sembrano però avere lo stesso percorso verso la Nazionale. Per Alex Meret e Matteo Politano la strada appare più complicata, mentre potrebbe mantenere un ruolo importante il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Il difensore ha ribadito più volte la propria disponibilità a vestire la maglia azzurra e potrebbe rappresentare uno dei senatori del nuovo gruppo insieme a Leonardo Spinazzola, protagonista assoluto della gestione Mancini durante Euro 2020.

Esperienza, giovani talenti e voglia di ripartire: la sfida tra Inter e Napoli diventa così anche uno sguardo verso il futuro della Nazionale italiana.