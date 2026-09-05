Sassuolo, effetto Bakola: il talento francese conquista Aquilani e si prende il centrocampo neroverde

Il classe 2007 arrivato dall’Olympique Marsiglia è una delle grandi sorprese dell’inizio di stagione: qualità, personalità e numeri già importanti

Il Sassuolo di Alberto Aquilani ha trovato una delle sue prime certezze stagionali in un giovanissimo talento arrivato dall’estero. Si tratta di Darryl Bakola, centrocampista francese classe 2007, protagonista assoluto del precampionato e delle prime giornate di Serie A.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Come raccontato dal Corriere dello Sport, il giovane francese è diventato rapidamente un punto fermo della squadra neroverde, conquistando la fiducia dell’allenatore grazie alle sue qualità tecniche e a una personalità sorprendente per un giocatore della sua età.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Arrivato dall’Olympique Marsiglia, Bakola ha impressionato fin dalle prime uscite estive, mostrando grande sicurezza nella gestione del pallone e una capacità di giocare senza timori anche nei momenti più delicati della partita.

Bakola, il nuovo talento del Sassuolo sorprende tutti

La crescita del centrocampista francese è stata favorita dalla scelta di Aquilani, che ha deciso di affidargli una maglia da titolare nelle prime due gare ufficiali del campionato.

Bakola ha risposto presente, diventando uno degli elementi più interessanti del nuovo Sassuolo. A colpire sono soprattutto la qualità nel palleggio, la precisione nelle giocate e la tranquillità con cui affronta situazioni di pressione.

Nella sfida contro il Torino, terminata con la prima vittoria stagionale dei neroverdi, il classe 2007 ha evidenziato numeri importanti: ha completato 49 passaggi su 52 tentati, dimostrando grande affidabilità nella costruzione del gioco.

Nella propria metà campo ha chiuso con 13 passaggi completati su 13, mentre nella metà campo avversaria ha registrato 36 passaggi riusciti su 39. Dati che confermano la sua capacità di incidere anche nella fase offensiva.

Numeri e caratteristiche: perché Bakola piace ad Aquilani

Oltre alla precisione nei passaggi, il giovane centrocampista ha aggiunto alla propria prestazione anche 3 occasioni create, 3 dribbling riusciti e 6 recuperi.

Bakola è un giocatore che cerca costantemente di avere il controllo del pallone, di rompere le linee avversarie e di assumersi responsabilità nella costruzione della manovra. Una mentalità offensiva e coraggiosa che rappresenta uno degli aspetti più apprezzati dallo staff tecnico.

Il francese non sembra avere paura dell’errore e prova sempre a incidere sulla partita, una caratteristica rara per un calciatore così giovane.

Aquilani soddisfatto del nuovo Sassuolo

Il tecnico neroverde ha sottolineato la crescita della squadra e il lavoro svolto dal direttore sportivo Francesco Palmieri durante il mercato.

«Sono molto contento – ha detto il tecnico -, ora bisogna allenarli perché alcuni sono appena arrivati senza aver giocato molto. Abbiamo una squadra importante».

Tra i nuovi volti del Sassuolo, Darryl Bakola è sicuramente quello che ha conquistato più rapidamente l’attenzione. Il giovane francese rappresenta una delle principali scommesse del club e, dopo un inizio di stagione convincente, punta a confermarsi anche nel prosieguo del campionato.