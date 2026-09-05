Giulia Galli sceglie il Barcellona: ufficiale il trasferimento e contratto fino al 2030. Ancora una volta una squadra estera pesca in Italia

La crescita di Giulia Galli compie un nuovo, enorme salto. L’attaccante italiana classe 2008, considerata una delle promesse più luminose del calcio femminile, lascia la Roma e approda al Barcellona, uno dei club più prestigiosi e vincenti al mondo. La giocatrice ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030, confermando la volontà dei blaugrana di investire su un profilo giovane ma già ricco di esperienza.

Dalla Roma al Barça: il percorso di una predestinata

Romanista fin da bambina, Galli ha completato tutto il percorso nel settore giovanile giallorosso, fino al debutto in Serie A il 1° maggio 2024 contro il Sassuolo. A soli 16 anni, un mese e 8 giorni, è diventata la più giovane calciatrice della storia della Roma a esordire nel massimo campionato.

Il suo impatto è stato immediato anche in Europa: nella stagione 2025‑26 ha segnato il gol del 2‑0 contro l’Aktobe in Women’s Champions League, diventando la seconda più giovane marcatrice giallorossa nella competizione. Un segnale chiaro del suo talento precoce.

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NXGN, Scudetto e Coppa Italia: un curriculum già ricco

Nel 2026 Galli è stata inserita nella NXGN femminile, la lista delle 25 migliori giovani promesse mondiali stilata da Goal.com. L’ultima stagione con la Roma è stata impreziosita da Scudetto e Coppa Italia, trofei che si aggiungono ai successi ottenuti con l’Under 17 e la Primavera nel 2022/23.

Mondiale U17 e Scarpino di Bronzo

Tra i momenti più importanti della sua carriera c’è il Mondiale Under 17, dove Galli ha conquistato lo Scarpino di Bronzo FIFA come terza miglior marcatrice del torneo. È stata inoltre la prima italiana a segnare più di un gol in più partite della stessa Coppa del Mondo U17, superando i precedenti record di Serturini e Giugliano.

Il Barcellona e la Liga F: un nuovo capitolo

Il Barcellona ha scelto di puntare su una calciatrice giovanissima ma già abituata ai grandi palcoscenici: Serie A, Champions League e competizioni internazionali giovanili. Galli diventa così la seconda italiana a vestire la maglia del Barça dopo Giulia Dragoni.

Assist Women, un’altra operazione internazionale

Il trasferimento è stato curato da Assist Women, l’agenzia guidata da Alessandro Orlandi, già protagonista dei passaggi di Dragoni al Chelsea e Caruso al Real Madrid. Un altro colpo che conferma l’interesse dei top club europei per i talenti italiani.

Galli è ora impegnata con l’Italia Under 20, pronta a disputare il Mondiale di categoria: un altro capitolo di una carriera che corre veloce.



