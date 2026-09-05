Fiorentina, altro ko al Franchi: il Torino rimonta nella ripresa dopo il gol di Pellegrino. Le parole di Fabio Grosso

La Fiorentina incassa un’altra sconfitta casalinga in questo avvio di stagione, cedendo 1–2 al Torino dopo un secondo tempo ricco di ribaltoni. La squadra di Fabio Grosso, tecnico chiamato a dare identità e continuità ai viola, aveva trovato il vantaggio a inizio ripresa, ma i granata hanno reagito con carattere e hanno ribaltato la gara nel finale.

Pellegrino illude il Franchi

Il match si era messo sui binari giusti per la Fiorentina al 47’, quando Pellegrino, difensore argentino forte nel gioco aereo, ha firmato l’1–0 con una conclusione precisa che aveva acceso l’entusiasmo del pubblico del Franchi. Un gol che sembrava poter indirizzare la partita, soprattutto dopo un primo tempo equilibrato e con poche occasioni nitide.

La risposta granata: Mandragora e Adams ribaltano tutto

Il Torino di Ignazio Abate, allenatore giovane e ambizioso, non si è però arreso. L’ex viola Rolando Mandragora, centrocampista dotato di grande tiro dalla distanza, ha trovato il pareggio con una conclusione precisa che ha gelato lo stadio.

Nel finale è arrivata la rete decisiva di Adams, attaccante fisico e rapido, che ha sfruttato un’incertezza difensiva e ha firmato il sorpasso granata. Un gol che ha condannato la Fiorentina a un’altra rimonta subita, confermando le difficoltà della squadra nel gestire i momenti chiave delle partite.

Un avvio complicato per i viola

La Fiorentina esce dal campo con la sensazione di aver sprecato un’occasione importante. Il vantaggio non è stato capitalizzato e la squadra ha mostrato limiti di continuità e tenuta mentale, elementi che Grosso dovrà correggere rapidamente per evitare che la stagione prenda una piega negativa.

Le parole di Grosso

A fine partita, ai microfoni di DAZN, Grosso ha analizzato la prestazione dei suoi, sottolineando la necessità di crescere nella gestione dei momenti decisivi e nella capacità di mantenere alta l’intensità per tutta la gara.

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PAROLE – «Perdere questa partita è un peccato. Potevamo fare meglio la prima frazione. Purtroppo non ci sta girando nel verso giusto. Non siamo riusciti a tenere le redini della gara, sono cose che sapevamo e volevamo nascondere un po’ ma sono venute fuori presto»

COSA NON HA FUNZIONATO – «Nel primo tempo dovevamo essere più bravi a uscire e mettere più pressione. All’inizio abbiamo avuto una doppia occasione. Nella ripresa abbiamo fatto un pochino meglio e siamo andati in vantaggio. Con poco però abbiamo compromesso una partita che non meritavamo di perdere. Questo è il calcio e ci prendiamo il bello e il meno bello»