Allegri dopo Inter-Napoli: «Siamo stati all’altezza della squadra più forte»

Il tecnico azzurro analizza la rimonta subita a San Siro: dagli errori difensivi alla prestazione di Vergara e Alisson

Il Napoli esce sconfitto da San Siro al termine di una partita ricca di emozioni. Gli azzurri, avanti per 2-0 grazie alle reti di Matteo Politano e Rasmus Hojlund, non sono riusciti a difendere il doppio vantaggio e hanno subito la rimonta dell’Inter, che ha completato il sorpasso con i gol della Thula, di Lautaro Martinez e Marcus Thuram per il definitivo 3-2.

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Al termine della sfida, Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione del Napoli ai microfoni di DAZN, soffermandosi sulla gestione della gara e sugli episodi che hanno deciso il risultato.

Allegri dopo Inter-Napoli: «Potevamo segnare noi, lo hanno fatto loro»

L’allenatore azzurro ha riconosciuto il valore dello spettacolo offerto ai tifosi, ma ha sottolineato le difficoltà vissute dalla propria squadra dopo il doppio vantaggio iniziale.

LA PARTITA DI SAN SIRO «Per gli spettatori è stata una partita divertente, per noi un po’ meno. Eravamo avanti 2-0, poi abbiamo subito un gol troppo leggero e l’Inter ha cambiato ritmo, creandoci delle difficoltà. Sul gol decisivo pensavamo che il pallone fosse uscito e ci siamo fermati, ma il calcio è questo: potevamo segnare noi, lo hanno fatto loro».

Il tecnico del Napoli ha poi analizzato gli errori commessi dalla squadra, evidenziando la necessità di migliorare nella gestione dei momenti decisivi.

ERRORI DIFENSIVI «Rimane una buona prestazione, soprattutto nella gestione del pallone. In questo momento paghiamo troppo ogni errore: abbiamo subito cinque gol in due partite e dobbiamo migliorare, senza pensare che la soluzione sia soltanto difendersi dentro l’area. Siamo alla terza giornata, la condizione crescerà. Ora bisogna restare sereni e pensare alla Champions».

Allegri elogia Vergara e analizza Alisson

Nel post partita, Allegri ha dedicato spazio anche alle prestazioni individuali, soffermandosi in particolare su Antonio Vergara e Alisson Santos.

VERGARA E ALISSON «Vergara ha giocato molto bene da mezzala sinistra, con intensità e qualità. Alisson, invece, deve gestire meglio alcuni palloni, perché in queste partite ogni giocata pesa. Viene però da un lungo infortunio e deve ancora ritrovare la condizione migliore».

Allegri in conferenza: modulo e mercato del Napoli

Durante la conferenza stampa successiva alla gara, il tecnico azzurro ha parlato anche della scelta tattica adottata contro l’Inter, spiegando il motivo dell’inserimento di Badiashile.

SCELTA DEL MODULO «Non ha influito. Ho messo Badiashile per aiutare nei colpi di testa, ma il calcio non ha logiche e abbiamo preso due gol di testa».

Infine, Allegri ha commentato il tema del mercato e la forza dell’avversaria affrontata a San Siro.

INTER FAVORITA «Parlarne adesso non ha senso. Devo analizzare la prestazione della squadra. L’Inter è la squadra più forte del campionato, è la favorita. Siamo stati all’altezza della squadra più forte».

Nonostante la sconfitta, il tecnico del Napoli ha quindi evidenziato alcuni aspetti positivi della prestazione, chiedendo alla squadra di mantenere equilibrio e concentrazione in vista dei prossimi impegni, a partire dalla Champions League.