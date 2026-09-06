Kalulu sempre più leader della Juventus: l’ultimo gesto del club bianconero in chiave calciomercato non lascia dubbi!

Kalulu e il futuro che si sta sempre più delineando: qual è la decisione della Juventus per il difensore francese

La serata dell’Allianz Stadium si preannuncia carica di emozioni per Pierre Kalulu, schierato dal primo minuto nella linea difensiva di Luciano Spalletti proprio contro il Milan, sua ex squadra. Esaurito l’impegno di campionato contro i rossoneri, per il centrale transalpino prenderà il via una fase decisiva dedicata alla definizione del suo futuro con la maglia della Juventus.

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I dialoghi con l’entourage: la priorità del direttore sportivo Massara

Secondo Tuttosport, i vertici del club torinese ed i rappresentanti del calciatore avvieranno nei prossimi giorni i primissimi contatti formali per gettare le basi del prolungamento contrattuale. Le prestazioni di alto livello sciorinate dal classe 2000, unite ad un’eccezionale duttilità tattica lungo tutto il fronte arretrato, ne hanno fatto un elemento imprescindibile nelle rotazioni. Proprio per questa ragione, il nome del difensore francese figura in cima all’agenda delle operazioni prioritarie curate dal direttore sportivo Frederic Massara.

Adeguamento dell’ingaggio e centralità nel progetto di Spalletti

Al centro del tavolo delle trattative vi sarà soprattutto l’aspetto economico, con la dirigenza piemontese disposta a concedere un importante ritocco dell’ingaggio verso l’alto. L’obiettivo della società è quello di superare lo stipendio attuale, pari a 2,5 milioni di euro a stagione, in modo da parametrarlo all’effettivo peso specifico ed al ruolo da leader che il giocatore si è conquistato sul terreno di gioco.

Da risorsa a punto fermo della difesa bianconera

Arrivato a Torino tra qualche scetticismo iniziale, Kalulu ha saputo ribaltare le gerarchie a suon di prestazioni solide, diventando una garanzia sia come terzino sia come centrale difensivo. La decisione di stringere i tempi per la firma testimonia la volontà della società di pianificare l’ossatura della squadra attorno a profili giovani e già ampiamente collaudati ad alti livelli, assicurandosi le prestazioni del francese per le stagioni a venire.