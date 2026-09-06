Rinasce la ThuLa, Real Madrid avvisato: così Lautaro Martinez e Thuram si sono ripresi l’Inter

Lautaro Martinez e Thuram si sono ripresi l’Inter nella rimonta contro il Napoli. Che segnale in vista del Real Madrid

Nel pirotecnico successo per 3-2 ottenuto a San Siro contro il Napoli, la scena è stata interamente conquistata da Lautaro Martínez. Il capitano dell’Inter, reduce da un avvio di stagione rallentato da una preparazione ridotta dopo la parentesi iridata, ha scacciato ogni dubbio firmando una doppietta fondamentale. Insieme all’incornata vincente di Marcus Thuram, il centravanti argentino ha ricomposto la celebre intesa offensiva della ThuLa, regalando ai tifosi una serata di profonda esultanza.

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L’abbraccio del Meazza e la sintonia con Thuram

L’immagine simbolo della sfida è stata la corsa di Lautaro verso la balaustra a ridosso del settore dei sostenitori interisti per festeggiare la vittoria, subito raggiunto dal compagno di reparto. Nel post partita, l’attaccante sudamericano ha commentato con ironia la scena: “Mi ha seguito anche Thuram sulla balaustra: mi dice sempre che sono matto ad andare a esultare là, sostiene di non arrivarci, invece vedi che ce la fa?”. Il centravanti francese ha espresso profonda stima per la guida del compagno: “Lui è il nostro capitano, il nostro leader, ha giocato tanto al Mondiale e ora si è messo a disposizione della squadra: ci ha dato la vittoria, riuscirci così è troppo bello”.

La scalata nelle classifiche storiche e la condizione atletica

Le due reti realizzate contro la compagine azzurra consentono al bomber argentino di salire a quota 134 marcature in Serie A con la maglia dell’Inter, superando Stefano Nyers al terzo posto solitario nella graduatoria dei marcatori della storia del club in campionato, alle spalle di Benito Lorenzi e Giuseppe Meazza. Lo stesso capitano ha analizzato il momento atletico della squadra: “L’importante è che stiamo ritrovando la forma: tornare dal Mondiale e fare poca preparazione non è il massimo, solo i minuti ti aiutano a ritrovare la forma”. Riflettendo sui progressi del gruppo rispetto alle passate stagioni, l’argentino ha aggiunto: “Questo è quello che ci mancava l’anno scorso in queste partite… Ogni anno stiamo cercando di alzare il livello e di migliorare ancora”.

Le rotazioni in attacco e la missione al Santiago Bernabeu

Con il ritorno al gol dei due titolari inamovibili, lo staff tecnico ritrova le certezze offensive più solide dopo il recente impiego del giovane Pio. La ritrovata verve del tandem d’attacco costituisce il miglior viatico possibile in vista dell’imminente sfida di Champions League al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, palcoscenico di prestigio dove la stella argentina proverà a guidare i compagni verso un’altra grande impresa europea.