Atalanta News
Pagelle Roma Atalanta: Soulé la risolve dalla panchina, male Mancini e Pasalic. I VOTI
Pagelle Roma Atalanta: Soulé regala i tre punti a Gasperini con un gol al fotofinish, ecco i nostri voti e i nostri giudizi ai protagonisti in campo
La Roma conquista una vittoria pesantissima contro l’Atalanta al termine di una partita ricca di emozioni. All’Olimpico finisce 2-1 per i giallorossi, capaci di completare una rimonta nel finale dopo essere passati in svantaggio.
La squadra di Gian Piero Gasperini resta così a punteggio pieno dopo le prime giornate di Serie A, in compagnia dell’Inter, mentre la formazione di Ivan Juric torna a casa con grande rammarico dopo aver assaporato il successo fino agli ultimi minuti.
Roma-Atalanta, Carnesecchi salva la Dea nel primo tempo
La gara si apre con una forte pressione della Roma, che prende subito il controllo del gioco e crea diverse occasioni da gol. I giallorossi sfiorano più volte il vantaggio, ma trovano sulla propria strada un grande Marco Carnesecchi.
Il portiere dell’Atalanta è decisivo in particolare sui tentativi di Gianluca Mancini e Bryan Cristante, mantenendo il risultato sullo 0-0. Tra gli uomini offensivi della Roma il più brillante è Rodrigo Mora, mentre Paulo Dybala e soprattutto Donyell Malen faticano a entrare nella partita.
Dall’altra parte, la fase offensiva della Dea non riesce a creare particolari pericoli dalle parti di Svilar.
Ederson illude l’Atalanta, Soulé regala la festa alla Roma
La ripresa cambia subito volto: appena rientrata dagli spogliatoi, l’Atalanta trova il vantaggio con un blitz di Ederson, bravo a sorprendere la difesa giallorossa.
Il gol dà fiducia alla squadra nerazzurra, che sfiora anche il raddoppio in più occasioni. Samardzic e Krstovic, però, non riescono a trovare la precisione necessaria per chiudere la partita.
Nel finale la Roma aumenta la pressione e gli ingressi di Matias Soulé e Castro cambiano l’inerzia della sfida. Proprio Castro colpisce una traversa, prima del pareggio firmato da Mario Hermoso sugli sviluppi di un calcio d’angolo.
Quando il pareggio sembra ormai scritto, arriva il momento decisivo di Soulé: l’argentino batte Carnesecchi sul primo palo e fa esplodere l’Olimpico, completando una rimonta fondamentale per la corsa della Roma.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 5 (62′ Ghilardi 6), Ndicka 5.5 (67′ Balerdi 6), Hermoso 7; Lulli 5.5 (54′ Molina 5.5), Kone 6, Cristante 6, Wesley 6.5; Dybala 5.5, Mora 6 (54′ Soulé 7.5); Malen 5.5 (62′ Castro 6). All. Gasperini
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi 7; Bellanova 5.5, Kossounou 6, Scalvini 6, Kolasinac 6 (72′ Zappacosta 6); Samardzic 5.5 (66′ Pasalic 5), Gaetano 5.5, Ederson 7 (79′ Kessie 6); De Ketelaere 6.5, Scamacca 5.5 (46′ Krstovic 6), Elmas 6 (66′ Zalewski 6). All. Sarri