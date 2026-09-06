I numeri dominanti della Roma contro l’Atalanta! Perché la rimonta folle all’Olimpico non è stata assolutamente casuale

La Roma ha dominato contro l’Atalanta attraverso questi numeri! Cosa c’è dietro la rimonta dei giallorossi all’Olimpico

Nonostante l’iniziale svantaggio ed una rimonta completata soltanto al 93′ di gioco, la prestazione offerta dalla Roma contro l’Atalanta allo Stadio Olimpico ha evidenziato una netta superiorità sul piano del gioco. La formazione allenata da Gian Piero Gasperini, superato un breve momento di appannamento seguito alla rete avversaria firmata da Éderson, ha preso completamente in mano il pallino della gara, schiacciando la compagine di Maurizio Sarri nella propria metà campo e scatenando l’entusiasmo dei propri sostenitori.

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Dominio statistico: l’incredibile volume di tiri ed Expected Goals

A testimoniare la nitida supremazia dei giallorossi sono i dati analitici della sfida. Il valore degli Expected Goals recita un perentorio 3.24 a fronte dello 0.78 registrato dagli ospiti, mentre il conteggio totale delle conclusioni segna un impressionante 39 a 6 (con 10 tiri nello specchio della porta contro appena 2). Ben 27 tentativi sono arrivati dall’interno dell’area di rigore, accompagnati da un palo ed una traversa che hanno negato a più riprese la gioia del gol. Intervenuto nel post partita, il mister ha spiegato le difficoltà incontrate sotto porta: “Siamo stati un po’ meno cattivelli del solito, ma faceva caldo e i giocatori non sono macchine”.

Manovra avvolgente e pressing alto: la prestazione contro l’Atalanta

Il controllo totale del match da parte dei capitolini si riflette nel 66.5% di possesso palla e nel bilancio dei passaggi completati nella metà campo avversaria, ben 382 contro i 156 della formazione lombarda. La spinta sulle corsie esterne è stata costante, come dimostrano i 42 cross effettuati a fronte dei 4 avversari ed il computo dei calci d’angolo (14 a 1). Se la truppa di Sarri ha provato a pareggiare l’impatto nei duelli individuali, è poi crollata sotto il soffocante pressing romanista, capace di riconquistare 5 palloni nella trequarti offensiva contro lo zero fatto registrare dagli ospiti.

Il fattore Carnesecchi ed il successo finale

Se Paulo Dybala ed i suoi compagni di squadra hanno dovuto attendere i minuti di recupero per celebrare il successo, gran parte del merito va ascritto alle straordinarie parate compiute dall’estremo difensore Marco Carnesecchi, protagonista dell’ennesima serata di grazia tra i pali. Il successo finale incorona una prestazione d’attacco quasi impeccabile e conferma le grandi ambizioni della Roma in questo avvio di stagione.