Roma, Gasperini esalta la rimonta sull’Atalanta: «Questa squadra ha qualità e carattere»

Il tecnico giallorosso analizza il successo dell’Olimpico: decisivi Soulé, Castro e una reazione di grande personalità

La Roma conquista tre punti pesantissimi contro l’Atalanta al termine di una sfida emozionante all’Olimpico. I giallorossi si impongono per 2-1 in rimonta grazie alla rete decisiva di Matías Soulé, entrato nella ripresa e protagonista assoluto: l’argentino ha prima servito l’assist per il pareggio di Hermoso, poi ha trovato il gol che ha fatto esplodere il pubblico di casa.

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Al termine della partita, Gian Piero Gasperini ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulla reazione del gruppo, sull’impatto dei cambi e sulle prospettive future della rosa.

Gasperini Roma, la reazione contro l’Atalanta è un segnale importante

L’allenatore giallorosso ha sottolineato il valore della vittoria contro una squadra forte come l’Atalanta, arrivata dopo una gara dominata per larghi tratti ma complicata dal vantaggio degli avversari.

LA RIMONTA DELLA ROMA – «È un segnale importante, perché abbiamo affrontato una squadra forte e siamo andati sotto probabilmente al suo primo tiro, dopo un primo tempo a senso unico. Con questo caldo rischi di attaccare continuamente senza trovare il gol, mentre l’avversario spende meno e può colpirti appena si apre uno spazio. Noi, però, abbiamo continuato a creare occasioni fino alla fine. Vincere così, dopo essere stati in svantaggio fino agli ultimi minuti, dimostra che il gruppo ci crede e che questa squadra ha qualità».

Gasperini ha poi evidenziato l’importanza delle sostituzioni, con gli ingressi di Soulé, Castro, Balerdi, Molina e Ghilardi risultati fondamentali per cambiare l’inerzia della partita.

L’IMPORTANZA DEI CAMBI – «I cambi sono stati molto importanti. Quando attacchi così tanto spendi parecchie energie e, se non trovi il gol, rischi di non avere più la stessa forza del primo tempo. Sono stati preziosi anche gli ingressi di Balerdi e Ghilardi, perché l’Atalanta ripartiva pericolosamente. Con loro abbiamo ritrovato continuità. Carnesecchi è stato straordinario, mentre a noi è mancata un po’ di cattiveria nelle conclusioni: molti tiri erano lenti e senza la determinazione giusta. Alla fine, però, siamo stati premiati».

Roma, Gasperini apre alla coppia Castro-Malen

Il tecnico ha parlato anche della possibilità di vedere insieme Castro e Malen nel reparto offensivo, considerando il calendario molto intenso che attende la squadra dopo la sosta.

CASTRO E MALEN INSIEME – «Possono sicuramente giocare insieme. Dopo la sosta avremo un calendario molto fitto, con tante sfide contro grandi squadre e tre partite a settimana per un lungo periodo. Ci sarà spazio per tutti e avremo anche la possibilità di variare sistema. Soulé è entrato benissimo ed è stato determinante, così come Molina, che ci ha dato qualità. Era quello che cercavamo: completare la squadra con alternative capaci di incidere durante le partite».

Sulla profondità della rosa, Gasperini ha spiegato che il gruppo non è ancora completo dal punto di vista numerico, ma può contare su giocatori in grado di garantire qualità anche entrando dalla panchina.

LA ROSA DELLA ROMA – «Numericamente non siamo più completi dello scorso anno, perché ci mancano due o tre giocatori. Qualitativamente, però, gli ingressi di questa sera dimostrano che abbiamo delle alternative. In panchina avevo ancora De Roon, Koulierakis e altri giocatori, mentre recupereremo Pellegrini. L’importante è evitare gli infortuni: numericamente non abbiamo una rosa da Champions, ma la qualità ci permette di effettuare dei cambi senza subire un calo».

Infine, il tecnico ha parlato delle condizioni fisiche dei suoi giocatori dopo una partita particolarmente dispendiosa.

LE CONDIZIONI FISICHE – «Nel finale chi aveva giocato novanta minuti era inevitabilmente affaticato. Anche Wesley ha avuto qualche crampo. Le condizioni climatiche sono davvero difficili e dover inseguire e rimontare una partita porta a spendere ancora più energie».

La vittoria contro l’Atalanta permette alla Roma di mantenersi in testa alla classifica e conferma la crescita della squadra di Gasperini, capace di reagire anche nelle situazioni più complicate.