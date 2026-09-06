Calciomercato Napoli, indiscrezione clamorosa: McTominay può partire già a gennaio! Cosa sta succedendo

Calciomercato Napoli, Scott McTominay potrebbe partire già a gennaio! Novità importanti sul futuro del centrocampista scozzese

Inaspettate turbolenze di mercato scuotono l’ambiente del Napoli attorno alla figura di Scott McTominay. Secondo quanto rivelato dal quotidiano Il Mattino, il centrocampista scozzese potrebbe salutare la maglia azzurra già durante la sessione invernale di calciomercato o, al più tardi, nel corso della finestra estiva. La dirigenza partenopea intende infatti evitare di trascinare l’accordo fino alla fase finale del contratto, valutando una cessione anticipata qualora non si sblocchi la trattativa per il prolungamento.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Le cifre dello stallo: la richiesta d’ingaggio frena la trattativa

A complicare i piani del club campano vi è una marcata distanza economica tra le parti. Come riportato dal quotidiano: “Ha scelto il posto giusto per dare la sensazione che su McTominay e il Napoli stia per calare il sipario. A cuor leggero (è il caso di dirlo), ma con sincerità, il ds Manna parla apertamente delle difficoltà che impediscono di raggiungere un’intesa tra il club azzurro e la sua stella scozzese per il prolungamento del contratto. Che pure sarebbe una priorità per il Napoli. Non c’entra solo il suo cuore impavido e non è il caso neppure di parlare di core ngrat: McTominay per rinnovare vuole un adeguamento importante (quasi 6,5 milioni netti) e poco importa se due anni fa quando è stato preso dal Manchester United era praticamente un reietto della Premier e che solo il Napoli è riuscito a rilanciare”.

La linea della società azzurra e la gestione della scadenza 2028

Nonostante l’attuale intesa leghi l’ex calciatore del Manchester United alla società partenopea fino al 2028, la posizione del direttore sportivo Giovanni Manna appare improntata alla massima fermezza gestionale. Il sodalizio guidato da Aurelio De Laurentiis intende preservare il valore economico del cartellino ed impedire che il giocatore entri nell’anno finale del proprio contratto privo di un rinnovo contrattuale già formalizzato.

Scenario futuro e possibili offerte al rientro in campo

Al momento non figurano in agenda vertici risolutivi tra gli agenti dell’atleta e la dirigenza del Napoli. Una volta completato l’iter di recupero per ritrovare la piena condizione atletica a seguito dell’operazione al cuore, la società valuterà con molta attenzione le proposte d’acquisto che perverranno dalle principali piazze europee. In assenza di un ridimensionamento delle richieste d’ingaggio, la partenza del mediano si profila come un esito quasi obbligato.