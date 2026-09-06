Grosso rischia l’esonero con la Fiorentina? Cosa filtra sulla decisione del club dopo la terza sconfitta consecutiva

Traballa la panchina di Fabio Grosso con la Fiorentina dopo la sconfitta col Torino, la terza di fila in questa Serie A. Ecco la decisione sul possibile esonero

La terza giornata di Serie A fa sprofondare la Fiorentina in un momento di grande crisi. Nello scontro casalingo dello stadio Artemio Franchi, i viola sono stati superati per 1-2 dal Torino guidato da Ignazio Abate, rimediando la terza sconfitta consecutiva dall’inizio del campionato. Un ruolino di marcia disastroso, con un solo gol all’attivo e ben nove marcature al passivo, che stabilisce un record negativo storico: la compagine gigliata non perdeva le prime tre partite stagionali da novantuno anni, ovvero dal torneo 1935-1936.

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Dall’illusione di Pellegrino alla rimonta firmata Mandragora e Adams

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, salvato solo da una respinta sulla linea del granata Fortini su conclusione di Njie, la squadra di Fabio Grosso ha sbloccato il punteggio all’inizio della ripresa approfittando di una topica del portiere Lucas Perri su tiro da lontano di Pellegrino. Il vantaggio si è però rivelato illusorio. Il Torino ha preso il totale controllo della mediana con Fitz-Jim, Vlasic e l’ex Rolando Mandragora, autore al 29′ della seconda frazione del gol del pari con un sinistro dal limite. Al 37′ la rimonta si è completata con l’incornata di Adams, lesto a sfruttare il traversone di Belghali e battere David De Gea.

La rabbia della Curva Fiesole ed i cori contro la squadra

Al termine del match, il pubblico del Franchi e la Curva Fiesole hanno dato vita a una dura contestazione. Dagli spalti si è levato l’invito ironico “salta la panchina” rivolto al tecnico, oltre ai cori perentori “tirate fuori le palle”, “meritiamo di più”, “bisogna correre per vincere”, “vogliamo gente che lotta” e “rispettate la maglia”. Nonostante il clima incandescente attorno alla squadra, la dirigenza ha momentaneamente escluso qualsiasi riflessione immediata sulla posizione della guida tecnica. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Un avvio privo di identità per la formazione viola

Il K.O. subito contro i piemontesi evidenzia il momento di totale appannamento tattico della squadra toscana, apparsa priva di un’idea di gioco definita e incapace di reagire alle difficoltà. Per Grosso ed i suoi uomini si preannuncia una sosta di lavoro complessa per provare a restituire un’anima al gruppo e risollevare una classifica decisamente allarmante.