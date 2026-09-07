Mbappé alla vigilia di Real Madrid Inter: «Con Mourinho siamo nella giusta direzione per vincere. Può essere un anno buono per vincere il Pallone d’Oro»

Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid, ha parlato in vista del match di Champions League contro l’Inter. Le sue dichiarazioni

Alla vigilia del debutto stagionale in Champions League contro l’Inter, Kylian Mbappé ha presentato la sfida in conferenza stampa. Giunto al terzo anno con il Real Madrid, l’attaccante francese ha sottolineato l’entusiasmo della squadra in vista del match allo Stadio Santiago Bernabéu: “Sono molto contento di tornare a giocare la Champions League, siamo sempre felici e determinati di giocare la Champions e anche al Bernabeu, è una motivazione extra, sarà una partita difficile domani“.

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L’intesa con Vinícius e l’impatto di Mourinho

Sollecitato sul presunto dualismo tattico con Vinícius Júnior, il classe 1998 ha risposto con fermezza: “Una opinione come tante altre, noi giocatori non possiamo controllare quello che dicono altri. Il nostro obiettivo è vincere titoli, possiamo ascoltare le persone per migliorare e andare avanti“. La stella transalpina si è poi soffermata sul lavoro svolto dal nuovo allenatore José Mourinho: “Mourinho sta portando le sue conoscenze, sa come si vince, come far giocare la squadra molto motivata, siamo nella giusta direzione per vincere. L’atmosfera nello spogliatoio è sempre giusta, lavoriamo duramente per prepararci alle partite. Abbiamo giocato bene ma non abbiamo fatti tanti gol, quindi è anche colpa mia perché è mia responsabilità fare gol”.

Obiettivi personali, il Pallone d’Oro ed il passato al PSG

In merito alla corsa ai trofei individuali ed alle lodi ricevute dallo “Special One”, il centravanti dei Blancos ha espresso la propria filosofia: “Lo penso sempre ma è una cosa personale. Tutti hanno la propria opinione, per alcuni lo sono, per altri no. Può essere un anno buono per vincere il Pallone d’Oro ma voteranno anche i giornalisti che sceglieranno il loro preferito“. Il numero nove ha poi spiegato come la priorità rimanga il successo della squadra rispetto ai record personali: “Spero di fare meno gol se poi vinciamo titoli. I numeri non sono importanti: se segno 40 gol potremmo vincere il titolo, magari se faccio io più gol non è detto che vinceremo. Voglio segnare più gol ovviamente ma voglio vincere“. Infine, punzecchiato sui successi recenti del PSG, Mbappé ha liquidato la vicenda: “È un’opinione di qualcuno, a me non interessa. So di non sapere tutto di calcio ma lo conosco molto meglio di tanti altri. Spesso ci sono parole e titoli che vendono ma a me non interessa“.