Roma-Atalanta, lite Percassi-D’Amico: il caso arriva alla Procura FIGC

Il confronto tra l’ad nerazzurro e il direttore sportivo giallorosso dopo la gara dell’Olimpico sarà valutato dalla giustizia sportiva

Il finale di Roma-Atalanta continua a far discutere anche a distanza di giorni. La partita dell’Olimpico, decisa dal gol di Matías Soulé nei minuti di recupero, ha lasciato spazio a un episodio extrasportivo che ha coinvolto l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi e il direttore sportivo della Roma Tony D’Amico, ex dirigente della società bergamasca.

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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il confronto sarebbe avvenuto lontano dal terreno di gioco, all’uscita delle delegazioni dello stadio, mentre calciatori e dirigenti si dirigevano verso i rispettivi mezzi. La situazione sarebbe rapidamente diventata tesa, con parole pesanti rivolte da Percassi a D’Amico. Il dirigente romanista avrebbe ritenuto il comportamento ricevuto ingiustificato, sostenendo di non aver mai risposto alle presunte provocazioni.

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Roma-Atalanta, il caso finisce sul tavolo della Procura Federale

Le versioni dei protagonisti, però, restano differenti. Da una parte la Roma ha definito l’episodio grave, dall’altra l’Atalanta ha ridimensionato la vicenda parlando di un confronto acceso tra dirigenti.

La materia è ora arrivata alla Procura Federale, che dovrà ricostruire quanto accaduto attraverso l’ascolto delle persone coinvolte e dei presenti. Gli ispettori federali non erano sul posto al momento dei fatti, ma saranno chiamati a raccogliere testimonianze, comprese quelle degli steward intervenuti per evitare che la discussione degenerasse.

Roma e Atalanta, i comunicati ufficiali dopo il confronto

La Roma ha preso posizione con un comunicato ufficiale, esprimendo «pieno sostegno al direttore sportivo D’Amico in relazione a quanto accaduto al termine della gara».

Il club giallorosso ha inoltre dichiarato che «ritiene inaccettabile il comportamento tenuto dall’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi», sottolineando la correttezza mostrata da D’Amico e annunciando che «l’accaduto sarà sottoposto agli organi competenti della giustizia sportiva».

L’Atalanta ha invece replicato respingendo la ricostruzione della società capitolina: «Respingiamo con fermezza le valutazioni espresse dalla Roma». La società nerazzurra ha poi aggiunto di essere «assolutamente disponibile fin da subito a sottoporsi a ogni necessario confronto con gli organi della giustizia sportiva».

D’Amico e Atalanta, rapporti tesi dopo la separazione

Alla base del confronto potrebbe esserci anche il rapporto ormai concluso tra D’Amico e l’ambiente atalantino. Il direttore sportivo ha lasciato Bergamo dopo un lungo periodo caratterizzato da trattative e tensioni legate alla sua uscita dal club prima del passaggio alla Roma.

Una situazione che, secondo quanto emerge, avrebbe lasciato strascichi anche dopo la separazione. Ora sarà la giustizia sportiva a valutare eventuali responsabilità e chiarire definitivamente quanto accaduto nel post partita dell’Olimpico.