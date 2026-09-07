Juventus-Milan, il pareggio evidenzia il talento di Cissé: così il gioiello rossonero può conquistare anche la Nazionale, Mancini osserva

All’Allianz Stadium finisce 1-1: la squadra di Spalletti mostra qualcosa in più, ma il Milan di Amorim cresce con il giovane talento ex Catanzaro

Il pareggio tra Juventus e Milan rappresenta probabilmente il risultato più corretto al termine di una sfida equilibrata. I bianconeri non meritavano di uscire sconfitti dall’Allianz Stadium, considerando la maggiore produzione offensiva: il Milan ha chiuso con il 51% di possesso palla, ma ha concluso soltanto tre volte verso la porta difesa da Vicario, trovando una sola conclusione nello specchio.

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Le due squadre hanno mostrato di essere ancora in costruzione, con margini di crescita importanti e alcune lacune da colmare a livello di organico. La Juventus appare leggermente più avanti grazie al lavoro iniziato prima con Luciano Spalletti, mentre per Ruben Amorim il percorso sulla panchina rossonera è ancora alle prime fasi.

Milan, Amorim e la ricerca del nuovo equilibrio: Cissé è la grande sorpresa

Il passaggio da un calcio più conservativo, come quello proposto in passato da Allegri, a un sistema più offensivo come quello di Amorim, richiede tempo e adattamento. Il Milan ha provato a imporre il proprio gioco anche a Torino, ma ha sofferto l’intensità della Juventus e il lavoro tra le linee di Nico Gonzalez.

Tra le note positive spiccano la prestazione completa di De Winter, la personalità di Gila e le parate di un Maignan in grande condizione. Il principale problema resta però la qualità negli ultimi metri: Rabiot ha vissuto una serata negativa, mentre maggiori dubbi riguardano Saelemaekers, chiamato da Amorim a interpretare un ruolo da trequartista.

In questo contesto emerge il talento di Alphadjo Cissé, sempre più protagonista nel progetto rossonero. Il giovane centrocampista offensivo ha realizzato due gol nelle prime tre partite, mostrando capacità di inserimento, personalità e grande facilità nel trovare la porta. Caratteristiche che lo rendono già un elemento importante nel 3-4-2-1 di Amorim.

Milan, serve il ritorno del vero Pulisic

Accanto a Cissé, il Milan aspetta il ritorno del miglior Christian Pulisic. I rossoneri hanno bisogno di un giocatore capace di attaccare la profondità, rompere le linee avversarie e aumentare il peso offensivo nelle partite più difficili.

L’americano è ancora alla ricerca della migliore condizione fisica, ma la settimana di lavoro potrebbe permettergli di aumentare il ritmo e candidarsi a una maglia da titolare contro la Lazio.

Cissé in Nazionale? Mancini valuta la convocazione

La crescita del giovane rossonero non è passata inosservata nemmeno in ottica Nazionale italiana. Sugli spalti dell’Allianz Stadium era presente anche Leonardo Bonucci, collaboratore di Roberto Mancini, che starebbe valutando la possibilità di convocare Cissé per i prossimi impegni in Nations League.

Il calendario prevede le sfide contro Belgio, Turchia e Francia, appuntamenti nei quali il talento del Milan potrebbe ricevere una chiamata importante.

Cissé vanta già esperienza nelle selezioni giovanili azzurre: due presenze con l’Under 21, sei con l’Under 19, una con l’Under 18 e quattro con l’Under 16. Ora il prossimo passo potrebbe essere rappresentato dalla Nazionale maggiore.