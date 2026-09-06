Fulham, progetto giovane ma in difficoltà e non poco: l’ex Real Madrid Alvaro Arbeloa sotto pressione dopo lo 0/9

L’avvio di stagione del Fulham di Álvaro Arbeloa, tecnico spagnolo alla prima esperienza in Premier League, è estremamente complicato. Dopo tre giornate, i Cottagers sono ancora fermi a quota zero, un dato che fotografa le difficoltà di una squadra giovane e ambiziosa ma ancora lontana dagli standard richiesti dal massimo campionato inglese.

Il progetto ribattezzato “Real Fulham”, nato dagli arrivi estivi dei tre talenti cresciuti nella Fábrica del Real Madrid – Gonzalo Garcia, attaccante rapido e tecnico; Cesar Palacios, centrocampista moderno e dinamico; e Manuel Angel, mezzala di qualità – non ha ancora prodotto risultati. Le tre sconfitte contro Chelsea (3‑2), Sunderland (1‑0) e Crystal Palace (3‑2), quest’ultima maturata nonostante due vantaggi e il gol di Palacios, hanno lasciato la squadra a quota zero su nove punti disponibili.

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La mancanza di esperienza della rosa sta pesando in modo evidente. I tre giovani ex Real Madrid sono costati complessivamente 54 milioni di euro, un investimento importante che richiede tempo per essere valorizzato. A loro si sono aggiunti Shea Charles, centrocampista proveniente dal Southampton, e Oumar Affengruber, difensore centrale prelevato dall’Elche. Nonostante una proposta di gioco interessante e orientata al possesso, il Fulham concede troppo in fase difensiva e fatica a mantenere equilibrio nei momenti chiave delle partite.

Arbeloa, che aveva trovato una vittoria in coppa contro il Wimbledon, ha incassato la terza sconfitta consecutiva in campionato e i primi fischi di Craven Cottage. Il tecnico sta cercando di dare identità a una squadra giovane e ricca di potenziale, ma la Premier League non concede margini: intensità, fisicità e attenzione sono requisiti imprescindibili per competere.

Il progetto è ambizioso e guarda al futuro, ma il percorso appare complesso. Serviranno tempo, risultati e maggiore solidità per ridare fiducia all’ambiente e permettere al “Real Fulham” di crescere davvero.



