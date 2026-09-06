Fiorentina, crisi senza precedenti: il tecnico Fabio Grosso già sotto esame dopo il peggior avvio degli ultimi 80 anni

La stagione della Fiorentina è appena iniziata, ma il club viola si trova già davanti a un bivio che può indirizzare l’intero campionato. Dopo tre giornate, la squadra ha collezionato tre sconfitte consecutive, un dato che rappresenta il peggior avvio degli ultimi ottant’anni. Una crisi profonda, inattesa e che ha inevitabilmente acceso i riflettori sulla posizione del tecnico Fabio Grosso, arrivato in estate per inaugurare un nuovo ciclo.

Grosso, fiducia a tempo: la società prende tempo ma osserva

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la panchina di Grosso non è al momento in discussione: la società non ha intenzione di procedere con un esonero immediato e l’allenatore, ex Sassuolo e campione del mondo 2006, ha ribadito di non voler abbandonare il progetto toscano.

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Tuttavia, la sensazione che filtra dal Viola Park è chiara: la fiducia non è illimitata. Il club sembra intenzionato a proseguire fino alla prossima sosta per le Nazionali, la più lunga di sempre, prima di prendere una decisione definitiva. Se la rotta non verrà invertita rapidamente, il futuro di Grosso potrebbe essere rimesso in discussione.

La piazza rumoreggia: contestazioni e malumori

Il ko interno contro il Torino ha fatto esplodere il malumore dei tifosi, che hanno contestato apertamente l’allenatore. Grosso si trova così sul banco degli imputati, con una parte della piazza che chiede un cambio di guida tecnica per evitare che la stagione prenda una direzione irreversibile.

Tre partite per cambiare tutto

Il calendario offre tre gare decisive:

Venezia , venerdì in campionato;

, venerdì in campionato; Pisa , in Coppa Italia;

, in Coppa Italia; Napoli, nella successiva giornata di Serie A.

Un trittico che rappresenta la vera deadline: dopo queste partite, la Fiorentina deciderà se proseguire con Grosso o virare verso un nuovo allenatore.

Paratici osserva: mercato importante, risultati insufficienti

Il direttore sportivo Fabio Paratici e la proprietà monitorano la situazione con attenzione. L’avvio di stagione è ben al di sotto delle aspettative, soprattutto dopo un mercato ricco di investimenti e nomi di spessore. La società, però, vuole evitare decisioni affrettate: l’obiettivo è ritrovare equilibrio, lavorare e tornare al successo.



