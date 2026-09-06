Pisacane presenta Cagliari‑Lecce: le parole del tecnico dal CRAI Sport Center alla vigilia della terza giornata di Serie A

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari e figura simbolo del club per temperamento e identità, ha parlato dal CRAI Sport Center di Assemini in vista della sfida contro il Lecce, valida per la terza giornata della Serie A 2026‑2027 e in programma lunedì all’Unipol Domus. Il tecnico rossoblù ha analizzato le insidie del match e lo stato di forma della squadra, rispondendo alle domande dei giornalisti nella tradizionale conferenza stampa della vigilia. Le sue parole:

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INFORUTUNATI – «Non ci sono Mina, Idrissi, Carlos e Nzola, gli altri ci sono tutti; dalla primavera di aggrega Sugamele».

LECCE – «Mi immagino un Lecce accorto e che saprà il valore della partita anche se è solo la terza giornata. Ha un allenatore navigato che sa il fatto suo, nella gara ci saranno più partite, farà la differenza saper gestire i momenti».

NZOLA – «Ha fatto meno di quello che è nelle sue corde, ha ancora trent’anni, ieri ci dicevamo che la sua carriera potrebbe star iniziando. Di lui mi ha colpito che quando ci abbiamo parlato mi ha detto chiaramente che la sua storia con l’Italia non è ancora finita, la può scrivere qui a Cagliari».

DELUSIONE PARTITA CONTRO IL VERONA – «La Coppa mi ha ferito come ha fatto con tutti, ma non dobbiamo lascarci confondere. E’ stato lo stesso primo tempo giocato con il Frosinone l’anno scorso, non dico che i ragazzi sono stato bocciati, ma poi i cambi hanno incanalato la partita; con il Verona come contro il Frosinone. Nel secondo tempo abbiamo visto un Cagliari diverso, ma io ho fiducia nei ragazzi: devono giocare e sbagliare. Per questo non li voglio bocciare, tramite gli errori possono crescere. E’ responsabilità e se tornassi indietro rifarei le stesse scelte».

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