Di Francesco prima di Cagliari Lecce in conferenza: « Dobbiamo migliorare su molte cose e restare sempre all’interno della partita»

Eusebio Di Francesco ha introdotto in conferenza stampa la sfida tra Cagliari e Lecce, valida per la terza giornata di Serie A e in programma lunedì alle 18:30. Per i giallorossi si tratta di un appuntamento importante per misurare la crescita del gruppo dopo un avvio di stagione che ha offerto segnali contrastanti. Le sue parole:

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PAROLE – «La partita contro la Roma non è stata semplice, il valore dell’avversario ha fatto la differenza. Dobbiamo migliorare su molte cose e restare sempre all’interno della partita. Giocherò spesso con tre centrocampisti, abbiamo una rosa più profonda. In difesa ho ancora dei dubbi, sto cercando la soluzione migliore contro il Cagliari»

LE POSSIBILI SCELTE PER DOMANI – «Monteiro ha un’ottima condizione fisica, sono contento di chi è arrivato. Ilic può partire titolare ma non ho undici giocatori fissi. Stulic sta bene e giocherà titolare. Esteban lo valuterò a gara in corso, ma vedo quaità in lui. Gandelman ha un ruolo preciso, al massimo può fare la mezzala, Berisha invece è più duttile ma stanno crescendo entrambi.»