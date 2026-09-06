Calcio Estero
Real Madrid in emergenza totale contro l’Inter! Un solo centrocampista a disposizione verso il match di Champions, la situazione e a cosa sta pensando Mourinho
Emergenza totale per il Real Madrid a centrocampo in vista del match di Champions League contro l’Inter! La situazione e le possibili soluzioni
Il debutto nella fase a gironi della Champions League si trasforma in una complessa sfida d’emergenza per il Real Madrid. In vista dell’esordio continentale di martedì sera contro l’Inter, la società spagnola si trova a dover gestire una vera e propria ecatombe nel reparto mediano. I Blancos si presenteranno infatti all’appuntamento europeo con un unico centrocampista di ruolo arruolabile e abile all’uso: l’uruguaiano Federico Valverde. Lo riporta Diario AS.
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Squalifiche ed infortuni: la mediana delle Merengues è decimata
A determinare un quadro così critico per lo staff tecnico madrileno è la concomitante assenza di ben quattro elementi di primissimo piano. Per l’importante appuntamento contro la compagine nerazzurra non saranno a disposizione per squalifica Bernardo, Arda Güler ed Eduardo Camavinga, tre pedine cruciali sia per la qualità del palleggio sia per le rotazioni a gara in corso. A questa tripla defezione disciplinare si somma l’infortunio del francese Aurélien Tchouaméni.
Valverde guida la resistenza e le soluzioni alternative di emergenza
In questo scenario di estrema difficoltà, l’intera responsabilità dell’organizzazione di gioco ricadrà sulle spalle di Federico Valverde. Il tuttocampista sudamericano dovrà mettere in campo tutta la sua proverbiale corsa, aggressività e leadership per reggere l’urto del centrocampo avversario. Per completare la linea di meta campo, José Mourinho sarà costretto a studiare soluzioni tattiche inedite, abbassando la posizione di qualche attaccante versatile o promuovendo qualche giovane per non lasciare sguarnita la zona nevralgica del rettangolo verde.
Le ripercussioni sulla sfida contro i nerazzurri
Per l’Inter, la notizia delle pesanti defezioni tra le file del Real Madrid rappresenta un elemento di grande rilievo nella preparazione della gara. Con un reparto mediano avversario privato dei suoi principali metronomi e incontristi, la squadra italiana proverà a prendere il sopravvento nel possesso palla per imporre il proprio ritmo. La sfida di martedì sera metterà dunque alla prova la capacità di sofferenza e la profondità della rosa dei campioni di Spagna, chiamati a compiere un’impresa d’altri tempi pur di bagnare con una vittoria il ritorno nella massima competizione europea.