Fiorentina, esonerato Fabio Grosso: strada tracciata per il ritorno sulla panchina viola di Paolo Vanoli. Cosa sta succedendo

Il club ha ufficializzato la separazione con l’ex tecnico di Lione e Sassuolo: base d’intesa con Vanoli, che potrebbe tornare a Firenze dopo l’esperienza positiva del 2025/26

La Fiorentina ha deciso di cambiare guida tecnica e ha ufficializzato l’esonero di Fabio Grosso. La società viola ha comunicato la decisione attraverso una nota ufficiale: «ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile».

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Dopo la separazione con l’allenatore, la dirigenza si è subito messa al lavoro per individuare il nuovo responsabile tecnico della squadra. Il nome in cima alla lista porta a Paolo Vanoli, pronto a un possibile ritorno sulla panchina viola.

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Fiorentina, Vanoli vicino al ritorno: c’è l’intesa per il nuovo allenatore

Secondo le ultime informazioni, il direttore sportivo Fabio Paratici avrebbe bloccato nella notte Vanoli come sostituto di Grosso. Tra le parti sarebbe già stata raggiunta una base d’intesa verbale, con il tecnico che avrebbe dato il proprio ok al ritorno a Firenze.

Restano da definire gli ultimi dettagli contrattuali, ma la volontà del club è quella di procedere rapidamente per affidare nuovamente la squadra all’allenatore che aveva già guidato la Fiorentina nella seconda parte della stagione precedente.

L’esperienza di Vanoli sulla panchina viola era stata positiva: il tecnico aveva raccolto 14 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte in 38 partite tra Serie A, Coppa Italia e Conference League, con una media di 1,39 punti a gara.

Vanoli e il legame con Firenze: “Voglio costruire una Fiorentina importante”

L’allenatore non aveva mai nascosto il proprio legame con l’ambiente viola e il desiderio di continuare il progetto iniziato al Viola Park. A maggio aveva dichiarato: «Sono ambizioso, voglio costruire una Fiorentina importante».

Il tecnico si era distinto anche nei momenti più difficili, trasmettendo alla squadra carattere e determinazione. Alla vigilia della sfida di Conference League contro il Crystal Palace, aveva spiegato: «La parola ‘emergenza’ non mi piace, non è nel mio DNA».

Fiorentina, Vanoli pronto a ripartire dopo le esperienze con Venezia e Torino

Il possibile ritorno a Firenze rappresenterebbe una nuova tappa nella carriera di Paolo Vanoli, allenatore che ha già lasciato il segno con Venezia e Torino.

Con i lagunari ha conquistato la promozione in Serie A attraverso la vittoria dei playoff di Serie B nel 2024. Successivamente, sulla panchina granata, ha centrato risultati importanti, tra cui la vetta solitaria della classifica nel settembre 2024, un traguardo che mancava al Torino da 47 anni.

Ora Vanoli è pronto a tornare alla Fiorentina con l’obiettivo di risollevare la squadra e costruire il percorso competitivo che aveva immaginato durante la sua prima esperienza in viola.