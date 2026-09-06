Juventus-Milan, omaggio a Franco Baresi all’Allianz Stadium: applausi e ricordo dei tifosi

Prima del big match tra bianconeri e rossoneri, lo stadio di Torino ha celebrato la leggenda del Milan scomparsa lo scorso 31 luglio

Momento di grande emozione all’Allianz Stadium prima del calcio d’inizio di Juventus-Milan. Tutto il pubblico presente si è unito nel ricordo di Franco Baresi, storico capitano e simbolo del club rossonero, scomparso il 31 luglio all’età di 66 anni.

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Sui maxischermi dello stadio è comparsa l’immagine della leggenda del Milan, accompagnata da un lungo e sentito applauso. Un gesto che ha coinvolto sia i tifosi bianconeri sia quelli milanisti presenti sugli spalti, uniti nel rendere omaggio a una delle figure più importanti della storia del calcio italiano.

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Juventus-Milan, lo striscione speciale per Franco Baresi

Durante il pre-partita è apparso anche uno striscione dal forte significato simbolico: “7-3-90, grazie Baresi”. Una frase che richiama un episodio rimasto impresso nella memoria dei tifosi della Juventus e del calcio europeo.

Il riferimento è alla sfida del 7 marzo 1990 tra Mechelen e Milan, valida per i quarti di finale della Coppa dei Campioni e disputata allo stadio Heysel di Bruxelles. Prima della partita, Baresi, accompagnato dal dirigente rossonero Paolo Taveggia, decise di compiere un gesto di rispetto verso le vittime della tragedia avvenuta nello stesso impianto cinque anni prima.

Nonostante la Uefa e le autorità belghe non avessero autorizzato l’iniziativa, il capitano del Milan volle portare 39 rose rosse, una per ciascuna delle persone che persero la vita il 29 maggio 1985, prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool.

Un gesto ricordato ancora oggi

Quel tributo rappresentò un momento di grande sensibilità e sportività da parte di Franco Baresi, capace di andare oltre la rivalità calcistica. A distanza di anni, quel gesto è ancora ricordato con rispetto anche dal popolo bianconero.

L’omaggio dell’Allianz Stadium prima di Juventus-Milan ha così celebrato non soltanto un campione, ma una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia del calcio italiano e internazionale.