Aquilani dopo Bologna Sassuolo: «Dispiace perché volevamo portarla a casa»

Il tecnico neroverde analizza il pareggio del Dall’Ara: il Sassuolo conquista un punto dopo una gara combattuta e ricca di emozioni

È terminata con un pareggio la sfida tra Bologna e Sassuolo, valida per la 3ª giornata di Serie A e disputata allo stadio Renato Dall’Ara. Il match si è chiuso sul risultato di 2-2, al termine di una gara caratterizzata da continui ribaltamenti e diverse occasioni da gol.

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A sbloccare il risultato è stato il Sassuolo al 19’ con Doig, bravo a portare avanti la formazione neroverde. Nella ripresa il Bologna ha trovato la reazione grazie a Piccoli, che al 50’ ha firmato la rete del momentaneo pareggio. La squadra di Alberto Aquilani è però riuscita nuovamente a portarsi avanti con Adzic, autore del gol del 2-1 al 56’. Nel finale, quando la vittoria sembrava ormai vicina, è arrivato il pareggio dei rossoblù con Artem Dovbyk, che al 91’ ha trovato la sua prima rete con la maglia del Bologna.

Il punto conquistato permette al Sassuolo di salire a quota 4 punti in classifica, dopo il successo per 2-1 contro il Torino nella seconda giornata e la sconfitta all’esordio contro l’Atalanta.

Al termine della partita, il tecnico neroverde Alberto Aquilani ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di DAZN, analizzando il risultato e il percorso di crescita del gruppo.

ANALISI DEL MATCH – «Volevamo portarla a casa»

Aquilani ha sottolineato il rammarico per il gol subito nel finale, ma anche gli aspetti positivi mostrati dalla squadra.

«Dispiace perché siamo arrivati oltre al 90º e volevamo portarla a casa. Mi è piaciuto lo spirito e la gestione. Ci sono dei spunti interessanti e dei margini importanti di miglioramento. Usciamo da qui con consapevolezza».

MARGINI DI CRESCITA – «Possiamo incidere ancora di più»

L’allenatore del Sassuolo ha poi evidenziato la necessità di migliorare soprattutto nella fase offensiva, sfruttando meglio le occasioni create.

«Ci sono tanti margini di miglioramento, durante le partite creiamo tante occasioni da gol che possiamo sfruttare meglio. Ci sono giocatori in avanti che possono incidere ancora di più».

BOWIE PROTAGONISTA – «Una forza della natura»

Aquilani ha speso parole importanti anche per Bowie, protagonista di una prestazione di grande intensità contro il Bologna.

«È generoso, una forza della natura. Deve cercare di entrare in un’ottica diversa rispetto a quella di cui era abitato. Oggi ne ha prese talmente tante che non ce la feceva più a giocare ma purtroppo avevo finito i slot delle sostituzioni».

IL PROGETTO NERO-VERDE – «Hanno accettato e condiviso un’idea»

Infine, il tecnico ha parlato della mentalità del gruppo e della disponibilità mostrata dai suoi calciatori nel seguire il percorso intrapreso.

«Ho la fortuna di aver trovato dei ragazzi seri e curiosi che hanno accettato e condiviso un idea. È quello che stiamo cercando di fare. Oggi siamo arrabbiati perché potevamo conquistare i 3 punti dopo che già contro l’Atalanta, dal mio punto di vista, meritavamo qualcosa in più».

Il Sassuolo torna quindi da Bologna con un punto importante, ma con la consapevolezza di avere ancora margini di miglioramento per continuare il proprio percorso in Serie A.