Bologna-Sassuolo 2-2, Tedesco soddisfatto a metà: «Dobbiamo essere contenti del punto guadagnato. Dovbyk e Piccoli insieme? Perché no»

Il tecnico rossoblù analizza il pareggio del Dall’Ara: decisivo il primo gol di Dovbyk, ma restano alcuni problemi difensivi

Termina in parità la sfida tra Bologna e Sassuolo, valida per la 3ª giornata di Serie A. Al Dall’Ara le due squadre hanno dato vita a una gara ricca di emozioni, conclusa sul risultato di 2-2 grazie al gol nel finale di Artem Dovbyk, che ha trovato così la sua prima rete con la maglia del Bologna.

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A sbloccare il match è stato il Sassuolo con Josh Doig, autore del gol del vantaggio al 19’. La squadra di Domenico Tedesco ha però reagito nella ripresa trovando il momentaneo pareggio con Roberto Piccoli al 50’. La formazione neroverde ha nuovamente allungato al 56’ grazie ad Adzic, prima del definitivo assalto rossoblù premiato dalla rete di Dovbyk al 91’.

Per il Bologna arriva così il primo punto stagionale dopo le sconfitte rimediate nelle prime due giornate contro Lazio e Atalanta, entrambe terminate con il risultato di 1-0.

Tedesco dopo Bologna-Sassuolo: «Dobbiamo essere contenti del punto»

Al termine della partita, l’allenatore del Bologna Domenico Tedesco ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di DAZN, soffermandosi soprattutto sulle difficoltà incontrate durante la gara.

«Mi scuso per l’espulsione. Lo stadio è stato eccezionale, i tifosi ci spingono e percepiscono quando siamo in difficoltà. Nel nostro miglior momento hanno segnato il 2-1. Abbiamo concesso troppi contropiedi, motivo per cui alla fine dobbiamo essere contenti del punto guadagnato. Sono i giocatori a decidere l’andamento della gara».

Il tecnico rossoblù ha poi spiegato la scelta di schierare contemporaneamente Piccoli e Dovbyk, una soluzione dettata anche dalle assenze e dalle caratteristiche della partita.

«Le due punte? Oggi eravamo in emergenza, non riuscivamo ad attaccare la profondità e quindi ho scelto di far giocare Piccoli e Dovbyk assieme. Forse avremmo dovuto cercarli di più nel finale».

Bologna, Tedesco analizza i problemi difensivi

L’allenatore ha evidenziato anche alcuni aspetti da migliorare, in particolare nella fase difensiva e nei duelli individuali.

«In difesa vinciamo pochi duelli. Oggi Bowie ha vinto tutti i duelli, nonostante avessimo studiato come difenderlo».

Infine, Tedesco non ha escluso la possibilità di vedere ancora insieme dal primo minuto i due nuovi riferimenti offensivi del Bologna: «Dovbyk e Piccoli assieme dal 1’? Perchè no, può succedere».

Il pareggio contro il Sassuolo permette quindi al Bologna di muovere la classifica, ma il percorso di crescita della squadra passa ancora dalla ricerca di maggiore equilibrio e solidità.