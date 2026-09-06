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Pagelle Bologna-Sassuolo 2-2: Dovbyk salva Tedesco, Adzic trascina i neroverdi. I VOTI
Il derby emiliano termina in parità: l’ex Roma entra e segna il gol decisivo nel finale, il centrocampista del Sassuolo è il migliore in campo
Un pareggio che lascia sensazioni opposte al Dall’Ara. Il Bologna evita il terzo ko consecutivo grazie al guizzo di Artem Dovbyk, mentre il Sassuolo sfiora una vittoria importante dopo essere stato avanti per gran parte della partita.
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La squadra di Domenico Tedesco reagisce nel finale dopo i gol di Doig e Adzic, trovando prima il pareggio con Piccoli e poi il definitivo 2-2 con l’ex attaccante della Roma. Di seguito le pagelle dei protagonisti di Bologna-Sassuolo.
Bologna, le pagelle: Dovbyk decisivo, Piccoli si sblocca
DOVBYK 7 – Entra al 66’ e cambia il volto della partita. Si fa trovare pronto nell’area di rigore avversaria e firma il gol del definitivo 2-2 con un movimento da vero attaccante.
PICCOLI 7 – Trova la sua prima rete con la maglia del Bologna con un preciso colpo di testa sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Miranda. Importante anche per la presenza offensiva.
MIRANDA 6,5 – Il suo cross dalla bandierina permette a Piccoli di trovare il pareggio. Spinge con continuità sulla fascia.
HOLM 5 – Grave responsabilità sul vantaggio del Sassuolo: resta fermo in area e permette a Doig di inserirsi indisturbato.
HEGGEM 5 – Perde il contrasto con Adzic in occasione del secondo gol neroverde. Una disattenzione pesante.
Sassuolo, le pagelle: Adzic domina, Doig protagonista
ADZIC 7,5 – Il migliore in campo. Segna il gol del momentaneo 2-1, crea quattro occasioni, gestisce bene il pallone in mezzo al campo e completa tutti i dribbling tentati. Una prestazione di grande personalità.
DOIG 6,5 – Sblocca la partita con un ottimo inserimento e un sinistro rasoterra preciso. Nella ripresa perde però la marcatura su Piccoli in occasione del pareggio.
LAURIENTÉ 6 – Vivace e pericoloso soprattutto in velocità. Ha una buona occasione nel primo tempo, ma non riesce a concretizzarla.
VOLPATO 6 – Discreto avvio di gara prima di essere costretto a lasciare il campo al 38’ per un problema fisico.
Il migliore in campo: Adzic
Il centrocampista del Sassuolo è il protagonista assoluto del derby. Oltre al gol, garantisce qualità nella costruzione, personalità nelle giocate e grande efficacia nell’uno contro uno. Un segnale importante per la squadra di Aquilani.