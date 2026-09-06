Roma-Atalanta, tensione nel post partita: scontro Percassi-D’Amico e comunicati ufficiali dei club. Botta e risposta

La Roma accusa l’ad dell’Atalanta di un comportamento “inaccettabile” nei confronti del ds giallorosso: la società nerazzurra respinge le accuse

Il successo della Roma contro l’Atalanta all’Olimpico, arrivato al termine di una spettacolare rimonta nel finale, è stato seguito da un episodio di tensione nel post partita. Al centro della vicenda ci sono il direttore sportivo giallorosso Tony D’Amico e l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi, protagonisti di un confronto che ha portato alla pubblicazione di due comunicati ufficiali da parte dei rispettivi club.

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La Roma, il giorno successivo alla sfida, ha preso posizione attraverso una nota ufficiale nella quale ha definito “inaccettabile il comportamento tenuto dall’Amministratore Delegato dell’Atalanta, Luca Percassi” nei confronti del proprio dirigente. La società capitolina ha inoltre sottolineato la correttezza di D’Amico, evidenziando come il direttore sportivo abbia evitato qualsiasi tipo di reazione.

L’attuale dirigente della Roma, infatti, ha un passato importante proprio all’interno della società bergamasca: fino alla scorsa stagione ricopriva il ruolo di direttore sportivo dell’Atalanta, prima del passaggio nella Capitale.

La Roma ha annunciato anche la volontà di coinvolgere gli organi competenti della giustizia sportiva per valutare quanto accaduto.

Roma, il comunicato ufficiale sul caso Percassi-D’Amico

Nel comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Roma ha espresso il proprio sostegno nei confronti del direttore sportivo.

«AS Roma esprime pieno sostegno al Direttore Sportivo Tony D’Amico in relazione a quanto accaduto al termine della gara contro l’Atalanta. Il Club ritiene inaccettabile il comportamento tenuto dall’Amministratore Delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, nei confronti di un proprio dirigente e sottolinea la correttezza dimostrata da D’Amico, che ha evitato qualsiasi reazione. AS Roma sottoporrà l’accaduto agli organi competenti della giustizia sportiva per le opportune valutazioni».

La società giallorossa ha quindi scelto una linea ufficiale, chiedendo che siano gli organi preposti a esaminare la situazione.

Atalanta, la risposta del club nerazzurro

Non si è fatta attendere la replica dell’Atalanta, che attraverso un proprio comunicato ha respinto la ricostruzione fornita dalla Roma, difendendo il proprio amministratore delegato.

«Atalanta BC respinge con fermezza le valutazioni espresse da AS Roma nei confronti del proprio Amministratore Delegato Luca Percassi».

Il club bergamasco ha poi aggiunto di non voler alimentare ulteriormente la discussione attraverso dichiarazioni pubbliche, dichiarandosi comunque disponibile a un confronto con gli organi competenti.

«Il Club, ritenendo opportuno non alimentare ulteriormente la vicenda attraverso dichiarazioni pubbliche, si dichiara assolutamente disponibile fin da subito a sottoporsi a ogni necessario confronto con gli organi della giustizia sportiva, al fine di verificare le circostanze richiamate».

Roma-Atalanta, il caso passa agli organi sportivi

La sfida dell’Olimpico, terminata con la vittoria della Roma per 2-1 grazie alle reti di Hermoso e Soulé dopo il vantaggio iniziale dell’Atalanta firmato da Ederson, rischia quindi di avere una coda fuori dal campo.

Le due società hanno scelto posizioni opposte: da una parte la Roma ha chiesto valutazioni ufficiali sulla vicenda, dall’altra l’Atalanta ha respinto le accuse e manifestato disponibilità a chiarire ogni aspetto davanti agli organi della giustizia sportiva.